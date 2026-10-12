Наша страна столкнулась с дефицитом людей физического труда, обученных навыкам владения современной техникой. Однако по-прежнему есть куда обратиться за востребованной специальностью — в сохранившиеся учреждения профессионального образования.

Система, оставшаяся в наследство

Во времена плановой экономики учились даже при крупных заводах — к примеру, техникум ВЭФ ныне продолжает работу как Рижский технический колледж. Всякий раз, паркуясь у близлежащего супермаркета, ваш автор обнаруживает стоянку, полностью уставленную похожими друг на друга подержанными авто.

В 2025/26 учебном году в Латвии имелось 53 учебных заведения, дававших рабочую специальность, — а учились там 28 795 человек. Больше всего — 27 учреждений — находились в ведении Министерства образования и науки (17 техникумов, 5 колледжей, 4 профессиональных училища и 1 центр компетенций художественного образования).

Пять таких центров находились также в ведении Министерства культуры, которому принадлежали еще 4 училища. Самоуправления владели 2 такими центрами, 2 профучилищами и 3 средними профессиональными школами.

Понемногу были представлены в этой сфере и другие министерства — обороны (2 заведения), земледелия (2), МВД, благосостояния и здоровья (по 1). Плюс 3 профессиональных образовательных учреждения были частными.

Особенностью вышеупомянутых учреждений является то, что большинство из них (57,8%) расположены не только не в Риге, но даже не в столичном регионе. То есть они остаются реальным шансом для провинциальной молодежи. За последние два года численность учащихся возросла на 4,3%. Количество отчисленных с 2022 года снизилось более чем на 5%. Что характерно, осваивают специальности в основном парни (57,4%).

Есть варианты

Впечатляет количество всевозможных учебных программ — всего по Латвии их 417! Некоторые учебные заведения вполне сопоставимы по продолжительности обучения с вузами — скажем, профессиональное образование после получения аттестата об окончании средней школы можно получить за 3 года, что по продолжительности сопоставимо с бакалавриатом. Если перед этим было получено только основное образование, то учеба продлится вообще 4 года.

Имеется и возможность получить более простую квалификацию всего за 1 год — причем как после средней, так и после основной школы.

Чемпионом по числу специальностей является Даугавпилсский индустриальный техникум (20), высокие позиции занимают Рижский и Лиепайский государственные техникумы (по 18), училища музыки, искусства и дизайна в Лиепае и Резекне (по 17).

Самыми лаконичными в своем предложении являются профессиональные военные школы имени Оскара Калпака (Кандава) и Петера Радзиня (Малта) — там одна специальность: солдат-инструктор.

Как отмечает Министерство образования и науки, упор в Латвии делается ныне на инженерные технологии — 21% обучаемых предстоит трудиться именно с машинами. Еще около 16% готовятся к работе в сфере индивидуальных услуг (медицина, социальная сфера, туризм, гостиницы и рестораны), третьими по популярности являются профессии, связанные с искусством (15%).

В освоении специальностей имеются и региональные предпочтения: в Риге относительное большинство выбирает учебу в сфере искусства и творческой индустрии; в Видземе — производство электронных и оптических приборов и информационно-коммуникационные технологии; в Латгале и Земгале — строительство; в Курземе — туризм и общепит.

Трудовые резервы

По данным 2025/26 учебного года, 57,6% выпускников профессиональных учебных заведений в Латвии окончили учебу с оценками 8–10, еще 38,6% — 5–7, ну а 3,8% не повезло. При этом Министерство образования и науки констатирует рост требований, а также то, что за два года численность учащихся в блоке STEM (технологии, инженерия) увеличилась на 13%.

Среди поступивших в 2025/26 учебном году больше всего выбрали производство и строительство (2200), услуги (1230), гуманитарные профессии и искусство (964), информационно-коммуникационные технологии (718), коммерцию и право (441), здравоохранение и благосостояние (434) и сельское хозяйство (401).

Кадровый «пылесос»

По оценкам Министерства экономики, до 2030 года народное хозяйство Латвии будет нуждаться в 34 000 работников со средним профессиональным образованием. Главным кадровым «пылесосом» выступает строительство, куда способны рекрутировать свыше 10 000 человек. Следом идут механики, обработчики металла, водители наземных, морских и воздушных транспортных средств, специалисты по деревообработке, полиграфии, выпуску стекольных и керамических изделий.

Излишне говорить, что все обучение по этим специальностям — бесплатное. В новом учебном году финансируемые за счет бюджета программы более чем на 90% выполнили план приема по энергетике, машиноведению и творческой индустрии; в свою очередь, деревообработка недополучила будущих работников — план приема выполнен всего на 59%.

Всего государство выделило на текущий год 103 миллиона евро — подготовка одного будущего специалиста обходится в 4990 евро в год. Оплачивается 95% стоимости служебных гостиниц (общежитий). В общем — все во имя человеческого капитала!

Жаль только, что далеко не все получившие востребованную квалификацию потом остаются в Латвии. Ведь современный сертификат европейского образца позволяет начать карьеру в государствах с куда более высокими заработками.

Число учащихся в регионах Латвии. (инфографика МОН)