В дальнейшем рост инфляции ускорится, и в следующем году она может приблизиться к отметке 4%, прогнозируют экономисты латвийских банков.

Все внимание к проливу

Дайнис Гашпуйтис, экономист банка: – В сентябре наиболее существенное влияние на изменение уровня цен оказал рост стоимости энергоносителей, который частично компенсировало снижение цен на продукты питания. Годовая инфляция осталась на прежнем уровне — 3,2%.

В дальнейшем рост инфляции ускорится. До сих пор, как и в других странах Европы, влияние подорожания энергоносителей распространялось на экономику ограниченно. Однако впоследствии оно должно отразиться на тарифах на отопление и стоимости других услуг, создавая предпосылки для возобновления роста цен на продукты питания в следующем году.

Хотя в последние дни появились позитивные новости о восстановлении потоков нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив, в регионе сохраняются высокие риски военной эскалации. В сочетании со сложной и стремительно дорожающей логистикой, а также ограниченными нефтеперерабатывающими мощностями в Европе это будет поддерживать высокие цены на энергоносители. Дополнительное влияние окажут погодные условия. Поэтому риск дальнейшего подорожания энергоносителей остаётся высоким.

Если геополитическая напряжённость снизится, а зима окажется тёплой, цены на энергоносители могут умеренно снизиться. Однако для нормализации цен и их возвращения к докризисному уровню потребуется больше времени и более предсказуемая обстановка.

Секреты статистики

Петерис Страутиньш, экономист: – Удивил рост общего уровня цен в сентябре всего на 0,2%, поскольку в этот период типичный рост цен несколько выше — около 0,3%.

Сама по себе эта разница могла бы показаться незначительной, однако с августа цены на топливо выросли на 9,6%. Кроме того, регулярно появляются сообщения о повышении тарифов на отопление в различных самоуправлениях.

Наибольшее понижающее влияние на цены в сентябре оказало удешевление продуктов питания и безалкогольных напитков на 0,8%. Учитывая долю продуктов питания в потребительской корзине, это снижение уменьшило общую месячную инфляцию.

Основная заслуга в этом вновь принадлежит продуктам питания и безалкогольным напиткам: они подешевели на 4,8%.

Ситуация с ценами на продукты питания сейчас очень сложная. На неё одновременно влияют изменения налогов, колебания стоимости сырья, особенности ведения бизнеса и организационные нюансы формирования статистики.

Есть основания полагать, что сочетание несколько устаревших методов измерения и национальных особенностей розничной торговли приводило к завышению статистического уровня цен на продукты питания в Латвии по сравнению с другими европейскими странами. Теперь это завышение постепенно устраняется.

Дополнительное влияние оказывают реальные изменения, связанные со сменой торговых стратегий. Все наверняка заметили волну синих ценников в магазинах. Речь идёт о товарах, при продвижении которых компании перешли от периодических ценовых акций и скидок к установлению относительно низкой и стабильной цены.

В официальной статистике отражаются цены, доступные покупателям без карт лояльности и специальных скидок. Это означает, что рекламные кампании со скидками могут увеличивать разницу между официальными ценами и фактическими ценами сделок, тогда как переход к стратегии EDLP (Everyday Low Prices — постоянно низкие цены) может её уменьшить.

Изменение потребительских цен в Латвии, %

Источник: ЦСУ. (XII 2026 - прогноз).

Дорогая энергия и дешёвая еда

Оскар Никс Малниекс, экономист: – Последние данные об инфляции отражают противоборство двух противоположных сил. С одной стороны, никуда не исчезло влияние энергетического шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. С другой стороны, в Латвии продолжается снижение цен на продукты питания. Хотя данные ЦСУ свидетельствуют о том, что месячная инфляция в сентябре по сравнению с августом составила всего 0,2%, а годовая инфляция на уровне 3,2% не намного превышает привычные долгосрочные показатели, данные Латвии выделяются на фоне стран еврозоны.

По предварительным оценкам Eurostat, в сентябре годовая инфляция в Латвии оказалась одной из самых низких среди стран — членов ЕС. Одна из главных причин — упомянутая дефляция цен на продукты питания.

По сравнению с сентябрём прошлого года продукты питания подешевели уже на 4,8%.

В то же время мировая ситуация выглядит менее благоприятной. В сентябре индекс продовольственного сырья ООН продолжил быстро расти. Последние данные свидетельствуют о том, что нынешнее явление Эль-Ниньо может оказаться самым сильным за всю историю наблюдений. Его влияние в основном затрагивает регионы Южного полушария, однако оно создаёт повышательное давление на цены сахара, кофе и других продуктов, которые в Латвии не выращивают.

Обращая внимание на энергетический шок, можно отметить, что до сих пор наиболее заметное влияние конфликта на Ближнем Востоке на домохозяйства проявлялось через цены на топливо. С началом отопительного сезона внимание переключается на расходы на тепловую энергию.

Насколько именно подорожает отопление в этом сезоне, пока неясно, причём повышение будет неодинаковым для всех. Например, в Мадоне и Марупе отопление в октябре подорожало более чем на 20%, а в Ледмане тариф вырос на 68%. В то же время в пяти населённых пунктах Латвии было зафиксировано снижение тарифа.

Хотя очевидно, что в среднем тарифы на отопление в этом сезоне вырастут, итоговые расходы домохозяйств будут также зависеть от того, насколько холодной окажется зима. Тёплая зима может существенно смягчить удар по кошелькам жителей от повышения тарифов на отопление.