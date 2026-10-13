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Газеты возвращают на полки супермаркетов: в Латвии готовят новые правила для торговых сетей 0 130

Бизнес
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Газеты
ФОТО: LETA

Крупные продуктовые магазины Латвии могут обязать продавать газеты и журналы. Министерство экономики подготовило поправки к закону, которые должны сделать печатную прессу доступнее для жителей страны. За отказ выполнять новые требования торговым сетям могут грозить штрафы до 10 000 евро.

Министерство экономики Латвии разработало поправки к Закону о прессе и других средствах массовой информации, предусматривающие обязанность крупных розничных торговцев продуктами питания обеспечивать размещение и продажу газет и журналов в своих магазинах.

Цель инициативы — сохранить доступность печатных изданий на территории страны и обеспечить жителям возможность свободно получать информацию из различных источников.

В министерстве подчёркивают, что речь идёт в том числе о реализации права на свободное получение информации, закреплённого в статье 100 Конституции Латвии, а также о поддержании многообразия средств массовой информации.

Продажи газет и журналов резко сократились

Необходимость новых правил разработчики объясняют ухудшением ситуации на рынке печатной прессы.

Согласно отраслевым данным, с 2014 по 2025 год количество экземпляров газет и журналов, проданных в торговых точках Латвии, сократилось на 71,7%.

За тот же период число подписчиков уменьшилось на 31,5%.

Особенно заметно сократилось количество мест, где можно приобрести печатные издания. Газеты и журналы стали менее доступны в почтовых отделениях, киосках и на автозаправочных станциях.

В результате жители многих населённых пунктов сталкиваются с трудностями при покупке прессы.

Какие магазины обяжут продавать прессу

Новые требования коснутся не всех торговцев.

Обязанность размещать и продавать газеты и журналы планируется распространить только на предприятия розничной торговли продуктами питания, годовой нетто-оборот которых превышает 100 миллионов евро.

При этом будут учитываться размеры магазинов:

  • В городах государственного значения — торговый зал площадью не менее 300 квадратных метров.

  • На остальных территориях Латвии — торговый зал площадью не менее 60 квадратных метров.

Обязанность возникнет после получения магазином письменного запроса от распространителя прессы.

Малые и средние предприятия, а также автозаправочные станции под действие новых требований не подпадут.

Новые правила затронут 734 магазина

По расчётам Министерства экономики, установленным критериям соответствуют шесть предприятий, которым принадлежат в общей сложности 734 торговые точки.

Предполагается, что благодаря этому газеты и журналы станут доступны в пределах 20 километров от места проживания для 96,6% жителей Латвии.

Таким образом, печатные издания смогут вернуться на полки крупных продуктовых магазинов даже там, где специализированные точки продажи прессы уже исчезли.

За нарушение — штраф до 10 000 евро

Контроль за выполнением новых требований планируется возложить на Центр защиты прав потребителей (PTAC).

За отказ размещать и продавать прессу либо ненадлежащее выполнение этой обязанности юридическим лицам будет грозить предупреждение или денежный штраф.

Размер штрафа составит от 500 до 10 000 евро.

Когда вступят в силу новые правила

Пока речь идёт только о законопроекте. Подготовленные Министерством экономики поправки переданы на согласование министерствам и другим заинтересованным сторонам.

Для вступления новых требований в силу потребуется дальнейшее рассмотрение и принятие соответствующих изменений законодательства.

Если инициатива получит поддержку, покупка газет и журналов в крупных продуктовых магазинах может вновь стать привычной возможностью для жителей практически всей Латвии.

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#СМИ #торговля #Латвия #штрафы #пресса #журналистика #экономика #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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