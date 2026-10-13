Европейцев предупреждают о новом затяжном энергетическом кризисе. Газ с начала года подорожал более чем на 150%, хранилища заполнены значительно хуже обычного, а перебои с поставками с Ближнего Востока усиливают борьбу за топливо.

Даже если война с Ираном завершится и предстоящая зима окажется относительно тёплой, высокие цены могут сохраниться ещё как минимум год. Для жителей Латвии это означает риск нового подорожания отопления и природного газа, причём наиболее ощутимые последствия могут проявиться в 2027 году.

Европа приближается к отопительному сезону в крайне непростой ситуации. По данным Reuters, запасы природного газа в европейских хранилищах находятся на рекордно низком для этого времени года уровне. Аналитики предупреждают: нынешние проблемы не ограничатся одной зимой, поскольку весной странам Евросоюза придётся вновь закупать огромные объёмы топлива, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

Главной причиной резкого подорожания газа стали последствия войны с Ираном. Нарушение судоходства через Ормузский пролив фактически заблокировало почти пятую часть мирового экспорта сжиженного природного газа из Катара и Объединённых Арабских Эмиратов.

Хотя большая часть этих поставок предназначалась азиатским покупателям, последствия ощутила и Европа. Страны Азии начали активнее конкурировать за альтернативные партии топлива, в результате чего выросли цены на мировом рынке.

США, Канада и Нигерия увеличили экспорт газа, однако компенсировать выпавшие ближневосточные объёмы полностью не удалось.

Газохранилища могут опустеть до опасного уровня

По оценкам отраслевых аналитиков, к 1 ноября, когда обычно завершается сезон пополнения запасов, европейские газохранилища будут заполнены лишь на 75–78%.

Это примерно на десять процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет.

Даже при обычных зимних температурах к началу апреля запасы газа в северо-западной Европе могут сократиться приблизительно до 20%, считает аналитик LSEG Юрий Онишкив.

Если же зима окажется холодной, ситуация будет значительно серьёзнее.

Эксперты нидерландского банка ABN Amro допускают, что запасы в европейских хранилищах могут упасть до 10–15%. Такой уровень создаст серьёзные трудности при подготовке к следующей зиме.

Проблема заключается не только в количестве оставшегося газа. Чем меньше топлива в подземных хранилищах, тем сложнее в некоторых условиях обеспечивать необходимые темпы его отбора в периоды максимального потребления.

Обычно газохранилища покрывают примерно 25–30% зимнего потребления Евросоюза. Остальное приходится обеспечивать за счёт текущих поставок по трубопроводам и импорта сжиженного природного газа, прежде всего из Норвегии и США.

Поэтому любые новые перебои с поставками способны вызвать очередной скачок цен.

Цены могут вновь превысить 100 евро

Нынешняя ситуация напоминает энергетический кризис 2022 года, когда после российского вторжения в Украину и резкого сокращения трубопроводных поставок российского газа европейские биржевые котировки превышали 350 евро за мегаватт-час.

Большинство аналитиков пока не ожидают возвращения к таким экстремальным значениям.

Тем не менее подорожание газа выше 100 евро за мегаватт-час считается вполне возможным. Это примерно на четверть выше уровня цен, наблюдавшегося на момент подготовки материала Reuters.

Самое неприятное для потребителей начнётся в 2027 году

Рост биржевых цен не всегда сразу отражается в счетах домохозяйств. Во многих европейских странах действуют договоры с фиксированной стоимостью газа, поэтому повышение тарифов происходит постепенно, по мере окончания старых контрактов.

Именно поэтому эксперты считают, что наиболее болезненные последствия нынешнего подорожания многие европейцы ощутят только в 2027 году.

В Германии, по данным сервиса сравнения цен Verivox, тарифы на газ для новых клиентов с начала года уже выросли на 55% — с 8 до 12,4 евроцента за киловатт-час.

Для действующих клиентов подорожание может наступить позднее. Представители Verivox считают реалистичным дальнейшее повышение тарифов на 10–20%.

В Великобритании ситуация также вызывает тревогу. Установленный государством предельный уровень расходов домохозяйств на энергию в октябре достиг максимума за три года.

Консалтинговая компания Cornwall Insight прогнозирует, что в январе этот показатель может увеличиться ещё на 16%.

Высокие цены бьют не только по населению, но и по промышленности. Ещё до нынешнего кризиса природный газ в Евросоюзе стоил примерно втрое дороже, чем в США, что ухудшало конкурентоспособность европейских предприятий.

Что это означает для Латвии?

Для Латвии прогноз Reuters особенно актуален в преддверии отопительного сезона.

Страна является частью общего европейского газового рынка, поэтому рост биржевых котировок способен отражаться на стоимости закупаемого топлива.

Природный газ используется не только непосредственно в домохозяйствах, но и для производства тепловой энергии. Следовательно, его подорожание может затронуть жителей многоквартирных домов, подключённых к централизованному отоплению.

Однако последствия будут различаться в зависимости от города и конкретного теплоснабжающего предприятия.

На стоимость отопления влияют структура используемого топлива, условия закупочных договоров, доля газа в производстве тепла и утверждённые регулятором тарифы.

Например, предприятия, использующие значительную долю древесной щепы и других местных энергоресурсов, могут оказаться менее чувствительными к росту газовых котировок, чем производители, сильно зависящие от природного газа.

Важную роль играет и Инчукалнское подземное газохранилище, обеспечивающее сезонное хранение газа для Латвии и других участников регионального рынка.

При этом наличие запасов само по себе не гарантирует низкой стоимости топлива: многое зависит от того, по какой цене газ был приобретён и на каких условиях он будет поставляться потребителям.

Поэтому прогноз Reuters не означает, что тарифы на отопление в Риге или других городах Латвии обязательно вырастут на 10–20% либо на величину биржевого подорожания. Для таких выводов необходимы отдельные расчёты и актуальные данные латвийских поставщиков.

Тем не менее риск повышения расходов на отопление в 2027 году становится существенным фактором, который необходимо учитывать как домохозяйствам, так и предприятиям.

Отказ от российского газа дополнительно осложнит ситуацию

Ещё одним фактором, который может повлиять на европейский рынок, станет полный запрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года.

Это решение сократит доступные источники поставок в период, когда европейским покупателям и без того приходится конкурировать с азиатскими странами.

В начале кризиса Евросоюз предлагал снизить налоги на электроэнергию и координировать пополнение газовых хранилищ. Однако теперь европейский комиссар по энергетике призывает государства также сокращать потребление газа.

Эксперты напоминают, что после энергетического кризиса 2022 года Евросоюз запустил программы ускоренного развития возобновляемой энергетики и уменьшения зависимости от импортируемого ископаемого топлива.

Тем не менее нынешние события показывают, что европейская энергетическая система по-прежнему остаётся уязвимой перед внешними потрясениями.

Есть ли надежда на снижение цен?

Не все прогнозы одинаково пессимистичны.

Аналитики ICIS предполагают, что конфликт между США и Ираном может завершиться в течение зимы. Это позволило бы постепенно восстановить поставки сжиженного природного газа через Ормузский пролив.

Однако даже в таком случае Европе придётся закупать большие объёмы топлива для восстановления истощённых запасов.

Банк Rabobank придерживается относительно умеренного прогноза. Его аналитики ожидают, что средняя цена газа в 2027 году составит около 45 евро за мегаватт-час.

Это значительно ниже нынешних котировок, однако приблизительно на 20 евро превышает прежние прогнозные оценки на соответствующий период.

Дополнительную помощь Европе может оказать погода.

Необычно сильное климатическое явление Эль-Ниньо способно привести к более высоким зимним температурам и усилению ветров. В таком случае увеличится производство ветровой электроэнергии, а потребность в газе для отопления и электрогенерации может снизиться.

Но рассчитывать исключительно на благоприятную погоду специалисты не советуют.

Аналитик BNP Paribas Джейсон Ин считает, что после масштабных нарушений поставок сжиженного газа рынку потребуется продолжительное время для восстановления. По его оценке, возвращение к условиям, существовавшим до нынешнего конфликта, возможно не раньше 2028 года.

Дорогая энергия может стать новой нормой

Главная опасность для Европы заключается в том, что нынешний газовый кризис способен затянуться даже после завершения военных действий на Ближнем Востоке.

Истощённые хранилища необходимо будет пополнять, мировая конкуренция за сжиженный газ сохранится, а новые геополитические потрясения могут вызвать очередные ценовые скачки.

Для Латвии это означает, что вопрос стоимости отопления не ограничивается предстоящей зимой. Не менее важным может оказаться следующий отопительный сезон — 2027–2028 годов.

И хотя эксперты пока не предсказывают повторения катастрофического скачка цен 2022 года, рассчитывать на быстрое возвращение дешёвого газа европейцам тоже не приходится.