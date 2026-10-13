После сообщений об опасном содержании бензола в популярных антистрессовых игрушках Squishy Dumpling в Великобритании и Дании латвийские специалисты провели собственную проверку. Лабораторные исследования не выявили превышений химических веществ в проверенных образцах, однако в магазинах обнаружились другие нарушения. Более 40 игрушек пришлось снять с продажи.

Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC) 13 октября сообщил о результатах проверок популярных антистрессовых игрушек Squishy Dumpling, внешне напоминающих небольшие пельмени или клёцки.

Поводом для проверки стали сообщения об отзыве подобных игрушек с рынков Великобритании и Дании. В некоторых изделиях, продававшихся в этих странах, было обнаружено значительное превышение концентрации бензола — химического вещества, представляющего опасность для здоровья.

Кроме того, латвийские потребители направили в PTAC несколько жалоб на специфический химический запах Squishy Dumpling и других антистрессовых игрушек. Покупатели опасались, что изделия могут содержать вредные вещества.

Что показала лабораторная экспертиза

Специалисты PTAC отобрали для лабораторных исследований три образца Squishy Dumpling разных видов и производителей.

Два из них ранее вызвали жалобы покупателей из-за необычного запаха.

Эксперты проверили содержание бензола и ещё 18 химических веществ.

В результате ни в одном из трёх образцов нарушений требований безопасности обнаружено не было.

В PTAC подчёркивают, что специфический химический запах сам по себе ещё не означает, что игрушка опасна.

Кроме того, даже внешне совершенно одинаковые изделия могут выпускаться разными производителями и иметь различный состав.

Поэтому результаты исследований или сообщения об отзыве конкретной партии игрушек в другой стране нельзя автоматически распространять на все аналогичные товары, продающиеся в Латвии.

Более 40 игрушек сняли с продажи

Хотя лабораторная проверка не выявила нарушений химической безопасности, инспекторы обнаружили проблемы с маркировкой товаров.

Во время проверок магазинов в Риге и регионах Латвии специалисты выявили семь моделей антистрессовых игрушек, на которых отсутствовала необходимая маркировка либо информация была указана неправильно.

Продажу этих моделей приостановили.

Всего из торговли было изъято более 40 единиц антистрессовых игрушек.

Таким образом, причиной изъятия стали нарушения требований к маркировке, а не обнаружение опасных концентраций химических веществ.

Нарушения обнаружили во всех проверенных интернет-магазинах

PTAC также проверил восемь интернет-магазинов, предлагающих Squishy Dumpling.

Во всех восьми случаях были выявлены нарушения требований к информации о товаре.

Некоторые продавцы устранили недостатки и предоставили необходимые сведения. Однако большинство предпочло вовсе убрать игрушки из интернет-продажи.

В одном случае предприниматель снял товар с продажи ещё до получения официального требования PTAC.

В отношении другого продавца проверка продолжается, поскольку он не сотрудничает с надзорным ведомством и пока не устранил выявленные нарушения.

Обнаружены ли в Латвии опасные партии?

PTAC регулярно отслеживает предупреждения европейской системы быстрого обмена информацией об опасных непродовольственных товарах Safety Gate.

По состоянию на 13 октября антистрессовые игрушки, в том числе Squishy Dumpling, в отношении которых в этой системе публиковались предупреждения, на латвийском рынке обнаружены не были.

При этом ведомство напоминает, что отсутствие нарушений в нескольких проверенных образцах не означает автоматического подтверждения безопасности всех подобных игрушек.

На что обратить внимание при покупке

PTAC рекомендует приобретать игрушки только у проверенных продавцов и обязательно обращать внимание на наличие необходимой информации.

На игрушке или её упаковке должны быть:

Маркировка соответствия CE.

Название производителя или его зарегистрированный товарный знак, а также адрес.

Идентификационные данные товара — например, номер модели или штрихкод.

Особое внимание специалисты обращают на маркировку CE.

«Никогда не покупайте игрушки, на которых отсутствует маркировка соответствия CE», — предупреждает PTAC.

Если игрушка вызывает сомнения в безопасности, имеет признаки несоответствия требованиям или стала причиной травмы, потребители могут сообщить об этом в Центр защиты прав потребителей по электронной почте [email protected] либо через форму на сайте ptac.gov.lv.

Таким образом, проверенные в Латвии образцы Squishy Dumpling успешно прошли химическую экспертизу. Однако нарушения в магазинах и интернет-торговле показали, что покупателям всё же стоит внимательно проверять происхождение и маркировку таких игрушек.