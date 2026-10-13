Несмотря на санкции и курс на отказ от российских энергоносителей, Евросоюз продолжает закупать нефть и газ из России. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что с 2022 года европейские страны потратили на российские углеводороды более 320 миллиардов долларов. Однако Еврокомиссия представила совершенно другие цифры: по её данным, сумма закупок оказалась более чем на 100 миллиардов долларов меньше.

Европейский союз продолжает платить России за энергетические ресурсы, несмотря на ограничения, введённые после начала полномасштабного вторжения в Украину. При этом Москва и Брюссель существенно расходятся в оценках масштабов сохранившейся торговли.

В понедельник, 12 октября, заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что с 2022 года страны Евросоюза закупили российских углеводородов на 320,7 миллиарда долларов.

По его словам, только за первые девять месяцев 2026 года стоимость таких поставок достигла 21,3 миллиарда долларов.

Заявление российского вице-премьера распространили российские и зарубежные СМИ, в том числе турецкое агентство Anadolu и французское издание Entrevue.

Еврокомиссия назвала другую сумму

Однако в Брюсселе не согласились с российскими расчётами.

Как сообщает Euronews, Еврокомиссия, ссылаясь на официальную статистику Eurostat, оценила стоимость импорта российских энергоресурсов в ЕС примерно в 209 миллиардов долларов за период с марта 2022 года по июль 2026 года.

Таким образом, разница между российскими и европейскими оценками превышает 110 миллиардов долларов.

При этом периоды, охватываемые двумя оценками, не полностью совпадают. Российская цифра включает данные за первые девять месяцев 2026 года, тогда как приведённая Еврокомиссией статистика заканчивается июлем.

Однако только различием в сроках столь значительный разрыв объяснить нельзя без дополнительной информации о методике подсчёта.

Российская сторона в опубликованных сообщениях не представила подробной разбивки по видам топлива, странам и периодам поставок, которая позволила бы независимо проверить заявленную сумму.

Европа действительно сократила зависимость от России

После февраля 2022 года Евросоюз начал постепенно ограничивать закупки российских энергетических ресурсов.

Одним из наиболее заметных изменений стало сокращение импорта российского газа.

По данным Еврокомиссии, доля России в газовом импорте ЕС снизилась примерно с 45% в 2021 году до 12% в 2025 году.

Европейские страны увеличили закупки сжиженного природного газа у альтернативных поставщиков, расширили возможности приёма СПГ и стали активнее диверсифицировать источники энергоснабжения.

Одновременно были введены ограничения на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Тем не менее полностью прекратить энергетическую торговлю с Россией Евросоюзу пока не удалось.

Почему российские нефть и газ продолжают поступать в ЕС

Одна из причин заключается в том, что ограничения вводились постепенно и предусматривали отдельные исключения.

Некоторые государства ЕС сохранили возможность получать российскую нефть по трубопроводам. Продолжались и поставки российского сжиженного природного газа.

Кроме того, энергетические системы европейских стран существенно различаются. Одни государства смогли относительно быстро перейти на альтернативные источники, тогда как другие оказались сильнее связаны с существующей трубопроводной инфраструктурой.

На скорость отказа от российских энергоносителей также влияют долгосрочные контракты, стоимость новых поставок и необходимость обеспечивать стабильную работу промышленности и энергетического сектора.

В результате даже после введения масштабных санкций торговля российскими углеводородами не прекратилась полностью.

Означает ли это, что санкции не работают?

Российские власти используют сохраняющиеся объёмы энергетической торговли как аргумент в пользу того, что европейским государствам трудно отказаться от российских ресурсов.

Однако общая стоимость закупок за несколько лет сама по себе не позволяет оценить эффективность санкций.

Для этого необходимо учитывать, насколько сократились физические объёмы импорта, как изменилась доля России на европейском энергетическом рынке и какую роль в денежных показателях сыграли колебания мировых цен.

Особенно важно различать накопленную сумму закупок с 2022 года и нынешний уровень зависимости.

Даже если за несколько лет импорт измеряется сотнями миллиардов долларов, это не означает, что поставки продолжаются в прежних объёмах.

Что это означает для стран Балтии

Для Латвии, Литвы и Эстонии вопрос энергетической зависимости от России имеет не только экономическое, но и стратегическое значение.

Страны Балтии последовательно сокращали энергетические связи с Россией и развивали альтернативные маршруты поставок.

Однако сохранение закупок российских энергоресурсов другими государствами Евросоюза показывает, что энергетическая политика внутри объединения остаётся неоднородной.

Это имеет значение и для общей санкционной политики ЕС, поскольку решения о дальнейших ограничениях затрагивают интересы государств с различной структурой энергоснабжения.

Главный вывод из разногласий между Москвой и Брюсселем заключается не только в размере названных сумм. Даже европейская оценка в 209 миллиардов долларов показывает, что после начала войны в Украине энергетическая торговля ЕС с Россией продолжалась в значительных масштабах.

В то же время статистика Еврокомиссии свидетельствует о существенном сокращении российской доли на европейском газовом рынке.

Таким образом, говорить о полном прекращении энергетической зависимости Европы от России пока преждевременно. Но столь же неверно утверждать, что санкции ничего не изменили.