Рижская дума одобрила привлечение кредита на сумму более 22 миллионов евро для развития Центрального рынка. Исторические павильоны планируется отремонтировать, часть торговых площадей перепрофилировать, а подвалы приспособить для нужд гражданской обороны. При этом оппозиция раскритиковала проект, назвав его «абсолютно бредовой идеей».

В среду, 14 октября, депутаты Рижской думы поддержали предложение разрешить муниципальному предприятию Rīgas nami занять более 22 миллионов евро на развитие Рижского Центрального рынка.

Принятое решение предусматривает продление договора на управление и обслуживание Центрального рынка с Rīgas nami до 24 апреля 2067 года. Это позволит предприятию получить финансирование в кредитных учреждениях для реализации долгосрочных проектов.

Одновременно на компанию возлагаются конкретные обязательства по инвестициям, модернизации инфраструктуры, восстановлению исторических зданий и осуществлению новых проектов развития.

Не только торговля: каким хотят видеть Центральный рынок

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) считает, что развитие Центрального рынка не должно ограничиваться простым приведением торговых площадей в порядок.

По его мнению, наряду с продажей качественных продуктов питания и развитием предпринимательства здесь должно появиться пространство для культуры, творческих индустрий, образования, инноваций и общественных мероприятий.

«Одновременно для нас очень важно сохранить то, что делает Центральный рынок уникальным, — его историческую архитектуру, самобытность и торговую функцию», — подчеркнул Ратниекс.

Финансирование планируется обеспечить за счет собственных средств предприятия, фондов и программ Европейского союза, кредитов и других финансовых инструментов.

Дополнительные средства из бюджета Рижского самоуправления на эти цели выделять не планируется.

Что изменится в торговых павильонах

Председатель правления Rīgas nami Оярс Валкерс сообщил, что на восстановление павильонов предусмотрены инвестиции в размере 19 миллионов евро.

При этом для каждого здания запланированы разные работы с учетом его технического состояния и будущего назначения.

Рыбный павильон будет отремонтирован, но сохранит свою основную функцию — торговлю рыбой и морепродуктами.

Бывший Овощной павильон планируется приспособить для продажи мясной продукции.

Гастрономический павильон переоборудуют для торговли молочными продуктами и бакалеей.

Бывший Молочный павильон предполагается развивать как пространство общественного питания.

По словам Валкерса, решение думы позволит перейти от отдельных срочных ремонтов к планомерному восстановлению всего рыночного комплекса.

«Это позволит не только постепенно привести в порядок исторические павильоны и инфраструктуру, но и создать современную, оживленную рыночную среду», — отметил руководитель предприятия.

Он подчеркнул, что будущее Центрального рынка непосредственно связано с людьми, которые ежедневно здесь торгуют и совершают покупки.

«Наша цель — создать лучшие условия работы для торговцев, более удобную и приятную среду для посетителей, одновременно укрепляя конкурентоспособность рынка», — заявил Валкерс.

Закрытый Мясной павильон: ремонт и поиск инвестора

Отдельное внимание уделят бывшему Мясному павильону, который был закрыт в июне из-за опасного технического состояния.

Rīgas nami обязуется провести необходимые работы для обеспечения конструкционной безопасности здания. Предварительная стоимость составляет 1,39 миллиона евро.

В частности, предстоит восстановить несущие конструкции подвального этажа и металлические несущие конструкции крыши.

Закупочную процедуру необходимо завершить до конца 2026 года, а сами работы — до июля 2027 года.

Кроме того, до мая 2027 года планируется объявить аукцион на право долгосрочной аренды павильона.

Таким образом город рассчитывает привлечь инвестора, который возьмется за дальнейшую реконструкцию здания, сохранит его культурно-историческую ценность и превратит в общедоступный многофункциональный объект.

Предполагается, что обновленный павильон дополнит существующие возможности Центрального рынка.

Подвалы приспособят для гражданской обороны

Проект предусматривает не только восстановление торговых площадей, но и модернизацию общей инфраструктуры.

Планируется привести в порядок фасады, освещение, гидроизоляцию и наружные инженерные сети.

Особое внимание уделят обширным подвальным помещениям исторических павильонов. Их предполагается приспособить для выполнения функций гражданской обороны.

Таким образом, подвалы Центрального рынка в будущем смогут использоваться не только для хозяйственных нужд, но и в системе защиты населения.

На благоустройство открытых общественных пространств предусмотрено не менее 3,5 миллиона евро.

Работы будут проводить поэтапно, стараясь обеспечить непрерывную деятельность рынка даже во время строительства.

При обновлении территории и павильонов также должны быть предусмотрены условия для торговли овощами и фруктами.

Для рынка разработают новую архитектурную концепцию

Чтобы сформировать единое представление о будущем Центрального рынка, Rīgas nami в течение шести месяцев должно организовать международный конкурс архитектурных и дизайнерских концепций.

Конкурс будет называться «Разработка архитектурной и дизайнерской концепции Рижского Центрального рынка».

Его результаты должны помочь создать согласованную модель развития павильонов и прилегающей территории с едиными принципами оформления.

В основе будущих преобразований должны лежать несколько принципов: качественное и экологически устойчивое предложение продуктов питания, создание зеленого и доступного общественного пространства, развитие культуры и творческих индустрий, поддержка местного предпринимательства, а также прозрачное и профессиональное управление.

Кроме того, Rīgas nami поручено разработать ориентировочный график работ и инвестиций на ближайшие пять лет с указанием планируемых мероприятий и их предварительной стоимости.

Предприятие также должно сотрудничать с потенциальными инвесторами и заниматься привлечением частного капитала для реализации проектов.

Оппозиция: «Абсолютно бредовая идея»

Обсуждение проекта на заседании Рижской думы сопровождалось критикой со стороны оппозиционных депутатов.

Они выразили недовольство предыдущей деятельностью Rīgas nami по управлению Центральным рынком и поставили под сомнение обоснованность предлагаемых решений.

Депутат оппозиции Юлия Степаненко (SV/AJ) назвала инициативу «абсолютно бредовой идеей».

Представители оппозиции также попросили отложить рассмотрение вопроса, поскольку бизнес-план Центрального рынка, который они запрашивали ранее, был предоставлен им только накануне заседания.

По словам депутатов, у них не было достаточно времени, чтобы подробно ознакомиться с документом.

Однако просьбу об отсрочке не удовлетворили, и вопрос был рассмотрен в запланированном порядке.

Что уже сделано на Центральном рынке

С 2023 года, когда Rīgas nami приняло на себя управление Рижским Центральным рынком, в его развитие и проведение неотложных работ было вложено более 4,4 миллиона евро.

На эти средства, в частности, восстановлены крыша, металлические конструкции кровли и подвальный этаж Овощного павильона.

Кроме того, были укреплены металлические конструкции крыши Молочного павильона и проведены другие работы, необходимые для сохранения исторических зданий и подготовки их к дальнейшему развитию.

Однако состояние отдельных объектов по-прежнему остается проблемой.

В июне 2026 года из-за угрозы безопасности пришлось закрыть Мясной павильон.

Возникший кризис привел к кадровым последствиям: свои должности оставили члены совета предприятия Андрис Лиепиньш и Илзе Букулде, а также член правления Марцис Будлевскис.

Финансовые показатели Rīgas nami

По итогам 2025 года оборот муниципального предприятия Rīgas nami достиг 28,42 миллиона евро, увеличившись на 3,3% по сравнению с предыдущим годом.

Прибыль компании составила 94 000 евро.

Теперь предприятие получило возможность привлекать значительно более крупные средства для преобразования Центрального рынка.

При этом реализация проекта рассчитана на длительный период. В ближайшие годы предстоит восстановить аварийные конструкции, определить будущих арендаторов, разработать единую архитектурную концепцию и приступить к модернизации павильонов и прилегающей территории.

Таким образом, Рижский Центральный рынок ожидают масштабные изменения: часть павильонов получит новое назначение, исторические здания будут восстанавливать, а подвалы планируется использовать для гражданской обороны. Однако вопрос о том, насколько эффективными окажутся инвестиции и как преобразования повлияют на привычную торговлю, пока остается открытым.