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Долг в 28 млн евро и заблокированные счета: что происходит с Amber Latvijas balzams 4 573

Бизнес
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: склад
ФОТО: LETA

Один из известных производителей алкогольных напитков в Латвии, Amber Latvijas balzams, вновь лишился свободного доступа к своим банковским счетам. После прекращения судебного процесса правовой защиты Служба государственных доходов (СГД) возобновила их блокировку. Налоговая задолженность предприятия достигла 28,28 млн евро, а в начале ноября акционеры рассмотрят возможность начала процедуры неплатежеспособности.

Финансовые проблемы производителя алкогольных напитков Amber Latvijas balzams вновь обострились. Служба государственных доходов повторно заблокировала банковские счета предприятия после того, как суд прекратил процесс его правовой защиты. Теперь компания пытается найти способ получить средства, необходимые для продолжения работы.

Об этом говорится в сообщении Amber Latvijas balzams для биржи Nasdaq Riga, передает агентство LETA.

Предприятие заявляет, что активно рассматривает различные варианты обеспечения доступа к денежным средствам и ведет переговоры о снятии блокировки. В компании подчеркивают, что речь идет о финансировании, критически необходимом для повседневной деятельности.

Причиной сложившейся ситуации стали накопившиеся налоговые обязательства. По данным СГД, на 12 октября задолженность Amber Latvijas balzams по администрируемым службой налогам составляла 28,28 млн евро.

В компании объясняют финансовые трудности спадом на мировом рынке крепкого алкоголя, сокращением экспортных заказов и другими внешними обстоятельствами. Все это привело к ухудшению денежного потока и задержкам с уплатой акцизного налога.

После продолжительных переговоров о погашении задолженности СГД заблокировала банковские счета производителя.

Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации и защитить интересы кредиторов, 30 января 2026 года Amber Latvijas balzams обратилась в суд с заявлением о начале процесса правовой защиты. Уже 5 февраля Рижский городской суд возбудил соответствующее дело.

Этот механизм позволяет предприятию, испытывающему финансовые трудности, попытаться договориться с кредиторами о реструктуризации обязательств и продолжить деятельность без немедленного перехода к процедуре неплатежеспособности.

Однако добиться необходимой поддержки не удалось. 9 октября процесс правовой защиты был прекращен, поскольку предложенный компанией план не получил одобрения большинства кредиторов, требуемого законодательством.

После прекращения процедуры кредиторы вновь получили возможность предъявлять свои требования, а СГД повторно заблокировала счета предприятия. Для компании это означает возвращение к ситуации, когда доступ к деньгам, необходимым для текущей работы, существенно ограничен. При этом проблема налоговой задолженности остается нерешенной.

Следующий важный этап наступит 3 ноября, когда состоится внеочередное собрание акционеров Amber Latvijas balzams. В повестку дня включено обсуждение последствий прекращения правовой защиты и дальнейших вариантов деятельности предприятия. Один из рассматриваемых сценариев — начало процедуры неплатежеспособности.

Таким образом, вопрос о возможной неплатежеспособности пока не решен окончательно, но уже официально вынесен на рассмотрение акционеров.

Финансовые результаты компании за прошлый год также свидетельствуют об ухудшении ее положения. В 2025 году оборот Amber Latvijas balzams составил 74,464 млн евро, сократившись на 4,8% по сравнению с предыдущим годом.

Прибыль снизилась значительно сильнее — на 31,5%, до 836 359 евро. При этом нынешняя налоговая задолженность более чем в 33 раза превышает годовую прибыль предприятия.

Amber Latvijas balzams входит в международную группу Amber Beverage Group, которая занимается производством и распространением алкогольных напитков в странах Балтии и на других рынках. Штаб-квартира группы находится в Люксембурге, а ее владельцем является миллиардер Юрий Шефлер.

Предприятие зарегистрировано в 1991 году, его уставный капитал составляет около 10,5 млн евро. Акции компании котируются во втором списке биржи Nasdaq Riga.

Ближайшие недели станут важными для дальнейшей судьбы производителя. Компании предстоит решить вопрос с доступом к денежным средствам, а акционерам — определить, возможно ли продолжение деятельности в нынешних условиях или потребуется начать процедуру неплатежеспособности.

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#неплатежеспособность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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