Латвийской оборонной промышленности стоит делать ставку на современные мины с дистанционным управлением и функцией самодеактивации, а не на обычные противопехотные мины. Такой подход, по мнению главы отраслевой федерации DAIF Latvija Элины Эгле, позволит использовать новые технологии и избежать части проблем с финансированием и продажей продукции.

Производство обычных противопехотных мин в Латвии может оказаться не самым перспективным направлением для оборонной промышленности. Вместо этого предприятиям стоит сосредоточиться на разработке и выпуске так называемых «умных» мин, которые можно контролировать дистанционно и которые способны самостоятельно прекращать действие.

Об этом в интервью агентству LETA заявила председатель правления Федерации безопасности и оборонной промышленности Латвии (DAIF Latvija) Элина Эгле.

По ее словам, современные технологии позволяют создавать более управляемые системы минирования, которые потенциально безопаснее для гражданского населения и окружающей среды.

«Поэтому возникает вопрос, действительно ли производство противопехотных мин в контексте Оттавской конвенции — это тот путь, по которому нам следует идти. Мы видим, что технологии шагнули вперед, появились новые материалы, возможности дистанционного управления минными полями. Это безопаснее как для общества, так и для окружающей среды», — подчеркнула Эгле.

Однако технологические возможности — лишь одна сторона вопроса. Не менее серьезным препятствием для производителей может стать ограниченный рынок сбыта.

По оценке Эгле, обычные противопехотные мины будут закупать лишь отдельные государства. Это означает, что латвийским предприятиям придется рассчитывать на сравнительно небольшой круг потенциальных заказчиков.

Еще одна проблема связана с финансированием. Хотя в последние годы банки и другие финансовые учреждения стали охотнее сотрудничать с оборонной отраслью, к отдельным категориям военной продукции они по-прежнему относятся с осторожностью.

Выход государства из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, сам по себе не гарантирует, что банки согласятся финансировать их производство.

«Если государство выйдет из Оттавской конвенции, это не означает, что из нее “выйдут” и финансовые учреждения. Это также ограничивает сотрудничество с компаниями из стран, которые не вышли из Оттавской конвенции. Поэтому, если предприятия решат заняться таким производством, необходимо продумать, каким образом государство сможет снизить сопутствующие риски», — отметила Эгле.

Таким образом, даже при наличии государственного заказа производители могут столкнуться с трудностями при привлечении кредитов и поиске международных партнеров. В таком случае предприятиям придется использовать собственные средства либо рассчитывать на специальные механизмы поддержки.

По словам Эгле, это способно существенно ограничить число латвийских компаний, которые смогут выйти на такой рынок.

При этом оборонная промышленность Латвии не отказывается от возможности производить противопехотные мины. Окончательное направление развития будет зависеть от потребностей, которые определит Министерство обороны.

«Промышленность готова, если ей скажут, что это необходимо. Я лишь обращаю внимание на то, что мы готовы работать с так называемыми “умными” минами и другими существующими решениями», — заявила глава DAIF Latvija.

Главный вопрос, таким образом, заключается не только в способности латвийских предприятий наладить производство мин, но и в том, какие технологии будут востребованы, кто станет их покупать и за счет каких средств будет организован выпуск.