Европейская комиссия выделила 25,83 миллиона евро на международный проект по развитию производства взрывчатых веществ и боеголовок для барражирующих боеприпасов. В проекте участвует латвийская государственная компания Valsts aizsardzības korporācija (VAK) совместно с партнерами из Франции, Польши и Бельгии.

Финансирование станет частью масштабной программы укрепления европейской оборонной промышленности.

Как сообщает представительство Еврокомиссии в Латвии, Брюссель одобрил финансирование восьми проектов, направленных на расширение производственных мощностей оборонной промышленности Европейского союза.

Общая сумма выделенных средств составляет 168,2 миллиона евро.

Первые восемь проектов будут реализованы в рамках направления по укреплению промышленности (IRA) Европейской программы оборонной промышленности (EDIP).

Латвия будет участвовать в производстве боеголовок

Среди получателей европейского финансирования — международный проект E-WARP, в котором участвует латвийская государственная компания VAK.

Проект объединяет предприятия и организации четырех стран: Латвии, Франции, Польши и Бельгии.

Его основная задача — развитие производственных мощностей для выпуска взрывчатых веществ и боеголовок, предназначенных для барражирующих боеприпасов.

Такие боеприпасы способны некоторое время находиться в воздухе в поисках цели, после чего атаковать ее. В отличие от обычных разведывательных беспилотников, они непосредственно предназначены для поражения объектов.

На реализацию проекта E-WARP выделено 25,83 миллиона евро из бюджета Евросоюза.

При этом речь идет об общем финансировании международного проекта, а не о сумме, которая целиком поступит латвийской компании.

Европа намерена резко увеличить выпуск боеприпасов

По информации представительства Еврокомиссии, восемь поддержанных проектов должны привлечь промышленные инвестиции на общую сумму 1,26 миллиарда евро.

Эти средства позволят ускорить и расширить производство энергетических материалов и компонентов, используемых при изготовлении ракет, беспилотников и различных видов боеприпасов.

В Еврокомиссии рассчитывают, что начиная с 2027 года реализация проектов позволит сократить производственные сроки в отдельных процессах вплоть до 90%.

Кроме того, ожидается, что ежегодные производственные мощности в рамках поддержанных проектов позволят выпускать:

более 20 000 тонн энергетических материалов;

3500 пусковых систем для беспилотников и ракет;

200 000 боеголовок для барражирующих боеприпасов;

60 миллионов боеприпасов.

Предполагается, что инвестиции поддержат деятельность 17 производственных объектов в 14 государствах Европейского союза и Норвегии.

Часть финансирования также будет направлена на повышение защищенности этих предприятий от растущих физических и киберугроз.

Чем занимается латвийская оборонная корпорация

Государственная компания Valsts aizsardzības korporācija была создана в ноябре 2023 года.

Ее задача — долгосрочное развитие военной промышленности Латвии, прежде всего в тех направлениях, где национальному оборонному сектору пока не хватает собственных производственных мощностей.

Корпорация является частью латвийской экосистемы оборонной промышленности и полностью принадлежит государству.

Ее стратегическая цель заключается в управлении инвестициями в оборонную промышленность и координации процессов, связанных с развитием производства военной продукции.

В частности, VAK должна содействовать созданию производственных предприятий, организации выпуска оборонной продукции и обеспечению Национальных вооруженных сил Латвии необходимыми материалами и оборудованием.

Еще одно направление деятельности — укрепление устойчивости цепочек поставок, чтобы оборонная промышленность могла продолжать работу даже в условиях кризиса.

Корпорация также занимается привлечением международного финансирования, развитием сотрудничества с зарубежными партнерами и формированием стратегически важных резервов для оборонного сектора.

Прибыль есть, но основной деятельности пока нет

Согласно опубликованным финансовым данным, в 2025 году Valsts aizsardzības korporācija получила прибыль в размере 135 688 евро.

При этом доходов от основной хозяйственной деятельности компания пока не получала.

Уставный капитал VAK составляет 29 882 630 евро.

Участие в проекте E-WARP станет одним из направлений развития компании в рамках международного оборонно-промышленного сотрудничества.

Зачем Евросоюз вкладывает деньги в военное производство

Выделение европейского финансирования связано со стремлением ЕС увеличить собственные производственные возможности в оборонной сфере.

Особое внимание уделяется компонентам, необходимым для изготовления ракет, беспилотников и боеприпасов, поскольку от их доступности зависит способность предприятий быстро наращивать выпуск военной продукции.

Одновременно Еврокомиссия намерена повысить устойчивость производственных цепочек и обеспечить защиту стратегически важных предприятий от возможных угроз.

Для Латвии участие в E-WARP означает возможность развивать собственные компетенции в оборонной промышленности, привлекать инвестиции и укреплять сотрудничество с европейскими производителями.

При этом конкретные объемы производства на территории Латвии, распределение средств между участниками проекта и сроки запуска отдельных мощностей в сообщении Еврокомиссии не уточняются.