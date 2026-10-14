Мировая экономика приближается к опасной отметке: государственный долг может достичь 100% мирового валового внутреннего продукта.

Это станет максимальным показателем со времен Второй мировой войны. Международный валютный фонд предупреждает, что финансовое положение многих государств ухудшается быстрее прежних прогнозов, а откладывание необходимых решений грозит еще более болезненными последствиями.

Особую тревогу у экспертов вызывает ситуация в развитых экономиках, где правительства вынуждены тратить все больше средств на обслуживание накопленных долгов.

Глава департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда Родриго Вальдес предупредил, что возможности государств справляться с растущими финансовыми обязательствами постепенно сокращаются.

По оценкам фонда, если нынешние тенденции сохранятся, совокупный государственный долг в мире может приблизиться к уровню, сопоставимому со всем годовым объемом мировой экономики.

США: проценты по долгам становятся огромной статьей расходов

Особенно показательной выглядит ситуация в Соединенных Штатах.

Согласно приведенным оценкам, расходы на обслуживание государственного долга США могут достичь 5,3% ВВП.

Это означает, что значительная часть экономических ресурсов будет направляться не на развитие инфраструктуры, образование или здравоохранение, а на выплату процентов по ранее взятым обязательствам.

При этом расходы на обслуживание долга могут приблизиться по масштабам к затратам на социальное обеспечение.

Экономисты предупреждают, что увеличение процентных платежей ограничивает возможности государства финансировать другие приоритетные направления.

Почему растущий долг становится проблемой

Сам по себе государственный долг не обязательно свидетельствует об экономическом кризисе. Многие развитые страны десятилетиями используют заимствования для финансирования государственных расходов и инвестиций.

Однако ситуация становится сложнее, когда долг увеличивается быстрее экономики, а проценты по нему занимают все большую долю бюджета.

В таких условиях правительствам приходится выбирать между увеличением налогов, сокращением расходов и дальнейшим наращиванием заимствований.

Особенно уязвимыми оказываются государства с высокими бюджетными дефицитами и значительными расходами на обслуживание долга.

МВФ призывает действовать, пока не стало поздно

Международный валютный фонд рекомендует государствам постепенно сокращать бюджетные дефициты и разрабатывать долгосрочные планы стабилизации долга.

По данным опубликованного 14 октября обзора МВФ, мировой государственный долг вырос до 94% ВВП в 2025 году и может достичь 100% уже к 2029 году.

Росту долговой нагрузки способствуют увеличение государственных расходов, высокая стоимость заимствований и необходимость финансировать оборону, социальные программы и другие обязательства.

Дополнительную опасность представляет зависимость некоторых стран от краткосрочных займов. При повышении процентных ставок им приходится рефинансировать задолженность на менее выгодных условиях.

МВФ предупреждает, что промедление с бюджетными реформами увеличит будущие расходы на обслуживание долга и ограничит возможности государств реагировать на новые экономические кризисы.

Что это означает для обычных людей

Высокий государственный долг не означает автоматического финансового кризиса. Однако увеличение расходов на его обслуживание может иметь вполне ощутимые последствия.

Правительства могут столкнуться с необходимостью пересматривать бюджетные приоритеты, ограничивать рост отдельных расходов или искать дополнительные налоговые поступления.

При этом последствия будут различаться от страны к стране: многое зависит от темпов экономического роста, структуры долга и стоимости заимствований.

Мир приближается к уровню государственного долга, которого не наблюдалось со времен Второй мировой войны. По прогнозу МВФ, уже к 2029 году совокупные обязательства государств могут сравняться с годовым объемом мировой экономики.

Фонд призывает правительства принимать меры заранее, пока у них сохраняется возможность постепенно корректировать бюджетную политику.

Главная опасность, по оценке экспертов, заключается не только в размере накопленного долга, но и в том, что его обслуживание будет требовать все больше денег, оставляя меньше средств на другие государственные нужды.