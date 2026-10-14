Решение США договориться с Россией о поставках дизельного топлива вызывает серьезные политические вопросы. Европейский комиссар Валдис Домбровскис считает, что такая договоренность вряд ли заметно снизит цены на топливо, зато может ослабить международное давление на Москву.

Особую обеспокоенность вызывает то, как Вашингтон намерен соблюдать ограничения, введенные странами «Большой семерки» в отношении российских нефтепродуктов.

Об этом Домбровскис заявил 14 октября, находясь в Бангкоке, где на этой неделе проходят ежегодные встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По словам еврокомиссара, отвечающего за экономику, производительность, реализацию и упрощение законодательства, позиция Европейского союза остается неизменной: сейчас не время ослаблять санкции против России.

«Европейский союз четко обозначил свою позицию: необходимо продолжать оказывать Украине всю необходимую поддержку», — подчеркнул Домбровскис.

Он напомнил, что Россия продолжает военную агрессию высокой интенсивности, нанося удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Украины.

Поэтому, убежден еврокомиссар, международное давление на Москву должно сохраняться, а санкции — продолжать действовать.

Цены на топливо почти не изменятся, но последствия могут быть серьезными

Комментируя предполагаемые поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки, Домбровскис отметил, что речь идет об объемах, которые вряд ли окажут существенное влияние на экономику.

По его оценке, эти поставки не приведут к заметному снижению стоимости топлива в Соединенных Штатах.

Однако политические последствия такого решения могут оказаться значительно серьезнее экономических.

Домбровскис считает, что договоренность Вашингтона с Москвой посылает проблематичный политический сигнал в момент, когда западные государства стремятся ограничить доходы России от экспорта энергоносителей.

По его словам, вопрос уже обсуждается на ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Будут ли США соблюдать санкции против российской нефти?

Особую обеспокоенность еврокомиссара вызывают ограничения цен на российские нефтепродукты, согласованные странами «Большой семерки».

Домбровскис отметил, что теперь возникают вопросы о том, насколько последовательно американская администрация намерена соблюдать действующий механизм ценовых ограничений.

С 2023 года Европейский союз, государства G7 и Австралия применяют систему предельных цен на российские нефтепродукты.

Она была введена для сокращения доходов России от экспорта энергоресурсов, которые могут использоваться для финансирования войны против Украины.

Механизм предусматривает два уровня ограничений:

100 долларов за баррель — для более дорогих нефтепродуктов, включая дизельное топливо;

45 долларов за баррель — для более дешевых продуктов, таких как мазут.

Суть ограничений заключается в том, что компании из стран, участвующих в механизме, могут предоставлять транспортные, брокерские, технические и страховые услуги при торговле российскими нефтепродуктами только в том случае, если они продаются по цене, не превышающей установленный предел.

Таким образом, система направлена не на полное прекращение экспорта, а на ограничение доходов России от продажи топлива.

Трамп рассчитывает остановить рост цен с помощью российского дизеля

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что добился согласия Владимира Путина на поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты и на мировые рынки.

По словам американского президента, это должно помочь сдержать рост энергетических цен на фоне войны против Ирана.

Вашингтон рассчитывает, что увеличение предложения топлива позволит уменьшить давление на энергетический рынок.

Однако в Евросоюзе сомневаются, что предполагаемые объемы поставок способны существенно изменить ситуацию.

Домбровскис считает, что экономический эффект окажется ограниченным, тогда как политический сигнал может поставить под сомнение единство западных стран в вопросе санкционного давления на Россию.

Европа не намерена отказываться от санкций

Позиция Еврокомиссии, озвученная Домбровскисом, свидетельствует о сохраняющихся разногласиях между Брюсселем и Вашингтоном относительно допустимых способов стабилизации энергетического рынка.

С одной стороны, США стремятся сдержать рост цен на топливо в условиях международного кризиса. С другой — Евросоюз настаивает на необходимости ограничивать нефтяные доходы России до тех пор, пока продолжается война против Украины.

При этом еврокомиссар подчеркнул, что обсуждаемые поставки российского дизеля вряд ли принесут американским потребителям существенную экономическую выгоду.

По его мнению, именно поэтому политические последствия соглашения заслуживают особого внимания.

Главный вопрос теперь заключается в том, удастся ли Вашингтону совместить договоренности о поставках топлива с обязательствами в рамках санкционного механизма G7 и не ослабить международное давление на Москву.