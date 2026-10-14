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Прибыль — почти 20 миллионов, а тарифы растут: что происходит в Rīgas siltums? 1 302

Бизнес
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Растут тарифы на отопление
ФОТО: BB.LV/AI

В предстоящем отопительном сезоне рижанам, возможно, придется платить за тепло значительно больше. Предприятие Rīgas siltums предупреждает, что рост цен на энергоресурсы может привести к повышению тарифа на 20–30%. При этом компания рассчитывает сдержать подорожание и постепенно снизить зависимость от природного газа.

Об этом представители Rīgas siltums сообщили в среду, 14 октября, на заседании Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям.

По информации предприятия, подготовка к отопительному сезону 2026/2027 года практически завершена. Одновременно компания предпринимает меры, которые должны уменьшить влияние колебаний цен на энергоресурсы и стабилизировать стоимость теплоснабжения.

Насколько может подорожать отопление?

В Rīgas siltums пояснили, что рост стоимости энергоресурсов влияет на тариф сразу по двум направлениям.

Около 31% необходимой тепловой энергии предприятие производит самостоятельно, а остальные 69% закупает у внешних поставщиков. Поэтому на конечную стоимость отопления влияют как цены на топливо, так и стоимость приобретаемой тепловой энергии.

Согласно представленным в Сейме прогнозам, нынешние тенденции на энергетическом рынке могут потребовать пересмотра тарифа.

Однако в компании рассчитывают, что благодаря уже принятым мерам повышение удастся ограничить 20–30%.

Сдерживать расходы помогают заблаговременные закупки природного газа, использование биотоплива и более гибкая организация рынка тепловой энергии.

При этом речь идет о прогнозе, а не об уже утвержденном повышении тарифа.

Готова ли Рига к отопительному сезону?

Представители предприятия заверили депутатов, что городская система централизованного теплоснабжения подготовлена к зиме.

В распоряжении Rīgas siltums находятся 847 километров тепловых сетей и 44 источника тепла. Их общая установленная тепловая мощность составляет почти 795 мегаватт.

В рамках подготовки к отопительному сезону были проведены гидравлические испытания теплосетей, реконструированы и восстановлены отдельные участки трубопроводов, а также подготовлены тепловые узлы зданий.

К концу сентября готовность тепловых узлов к началу отопительного сезона превышала 94%.

Рига намерена постепенно отказаться от зависимости от газа

В долгосрочной перспективе Rīgas siltums планирует активнее использовать альтернативные источники энергии.

Компания намерена продолжить инвестиции в проекты, связанные с использованием биомассы, электрификацией теплоснабжения и накоплением тепловой энергии.

Последнее направление предполагает создание возможностей для хранения произведенного тепла и его последующего использования в периоды повышенного спроса.

Такие решения должны позволить предприятию гибче реагировать на изменения энергетического рынка, уменьшить потребление природного газа и снизить влияние резких ценовых колебаний на счета жителей.

Прибыль предприятия выросла до 19,9 миллиона евро

Обсуждение тарифов в Сейме проходило на фоне опубликованных финансовых результатов Rīgas siltums.

В прошлом финансовом году, продолжавшемся с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, оборот концерна составил 239,625 миллиона евро. Это на 3,6% меньше, чем годом ранее.

В то же время прибыль концерна выросла в несколько раз и достигла 19,888 миллиона евро.

Показатели материнского предприятия Rīgas siltums несколько отличаются от результатов всего концерна.

Его оборот составил 239,618 миллиона евро, сократившись на 3,6%, а прибыль увеличилась на 61,4% — до 6,373 миллиона евро.

В состав концерна также входит предприятие Rīgas BioEnerģija.

Почему вопрос тарифов обсуждали в Сейме?

Заседание парламентской комиссии было созвано в связи с выводами Государственного контроля о расходах на централизованное теплоснабжение Риги и возможностях обеспечения экономически обоснованного тарифа.

Депутатов интересовало, насколько эффективно организована работа системы теплоснабжения и какие меры могут ограничить дальнейшее увеличение расходов потребителей.

Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепловой энергии в столице.

Крупнейшие акционеры компании — Рижская дума, которой принадлежит 49% капитала, и Латвийское государство с долей 48,99%. Еще 2% принадлежат SIA Enerģijas risinājumi. RIX, а 0,005% акций — Latvenergo.

Таким образом, несмотря на практически завершенную подготовку к отопительному сезону, главным вопросом для жителей столицы остается стоимость тепла. Rīgas siltums рассчитывает ограничить возможное повышение тарифа 20–30%, однако окончательные расходы домохозяйств будут зависеть от утвержденных тарифов, погодных условий и фактического потребления тепловой энергии.

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#инвестиции #Латвия #отопление #энергетика #Ригас Силтумс #природный газ #тарифы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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