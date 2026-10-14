В Латвии начали по-новому оценивать качество мобильной связи и интернета. Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) опубликовала первые результаты проверки сетей трех крупнейших мобильных операторов — Bite Latvija, Latvijas mobilais telefons (LMT) и Tele2. Теперь специалисты проверяют не только скорость интернета, но и качество звонков, просмотр видео в формате 4K, работу сайтов и обмен сообщениями.

Как сообщила 14 октября SPRK, измерения проводятся по новой методике, вступившей в силу 2 июля 2026 года. Первые результаты уже доступны на сайте регулятора в разделе «Качество услуг» (Pakalpojumu kvalitāte).

Проверки продолжатся до конца года, поэтому опубликованные данные пока являются предварительными и будут дополняться по мере проведения новых измерений.

Кто оказался лучше?

В SPRK предупреждают, что делать выводы о качестве работы операторов по всей Латвии на основании первых результатов пока нельзя.

Руководитель отдела качества услуг Департамента электронных коммуникаций и почты SPRK Элмарс Липенбергс пояснил, что опубликованные показатели характеризуют качество связи исключительно в конкретных местах и на участках дорог, где специалисты уже провели измерения.

«Эти данные нельзя интерпретировать как оценку качества сети какого-либо мобильного оператора на всей территории Латвии или как всеобъемлющий рейтинг латвийских операторов мобильной связи», — подчеркнул он.

Регулятор ежегодно публикует сводный отчет о качестве электронных коммуникаций, в котором обобщаются и оцениваются результаты измерений за предыдущий календарный год.

Связь проверяют в городах и на дорогах

С июля 2026 года специалисты SPRK сосредоточились на оценке качества мобильных услуг в Риге, других городах и на автомобильных дорогах.

Проверки охватывают государственные магистральные, региональные и местные дороги.

Общий объем измерений распределяется между этими категориями пропорционально, чтобы в каждой из них провести минимально необходимое количество тестов.

Новая методика предусматривает различные способы проверки. Специалисты могут проводить выборочные измерения в определенных точках, тестировать связь во время движения на автомобиле или пешком, а также организовывать непрерывные серии измерений продолжительностью 24 часа в фиксированных местах.

При этом проверяются не только технические параметры сети, но и то, насколько удобно абонентам пользоваться повседневными услугами.

Интернет проверят даже на видео в формате 4K

Раньше качество мобильной связи часто оценивали прежде всего по скорости интернета. Теперь подход стал значительно шире.

При проверке голосовой связи специалисты учитывают скорость установления соединения, качество разговора и успешность дозвона.

Для мобильного интернета измеряются скорость загрузки и отправки данных, задержка соединения, колебания задержки и количество потерянных пакетов данных.

Кроме того, специалисты проверяют, как сеть справляется с привычными для пользователей задачами: просмотром видео в разрешении Full HD и 4K, загрузкой сайтов различного объема и отправкой сообщений через интернет.

Таким образом, высокая скорость загрузки сама по себе еще не означает, что оператор обеспечивает лучшее качество услуг.

Сколько тестов должны провести?

Чтобы результаты были сопоставимыми, новая методика устанавливает минимальное количество проверок для различных видов услуг.

В предусмотренных планом измерений территориях необходимо провести:

не менее 1000 измерений качества голосовой связи;

не менее 660 проверок доступности интернет-соединения, воспроизведения потокового видео и обмена сообщениями;

не менее 330 тестов качества интернета;

не менее 1500 проверок загрузки веб-сайтов.

Все операторы проверяются по единым принципам и одинаковой процедуре. Это должно обеспечить объективное сравнение качества услуг в конкретных местах и условиях.

Одновременно с введением новой методики SPRK запустила новую систему контроля качества мобильного интернета и усовершенствовала систему проверки голосовой связи.

Операторам будут выставлять баллы

По итогам измерений качество голосовой связи и мобильного интернета оценивается по шкале от 0 до 1000 баллов. Результат также представляется в процентах — от 0 до 100.

Для расчета используется алгоритм оценки качества, который SPRK связывает с международно признанным показателем рекомендации услуг NPS.

Чем выше итоговая оценка, тем лучше качество предоставляемых услуг. Высокий результат может свидетельствовать о более стабильном соединении, успешном установлении звонков, высокой скорости интернета и комфортном использовании мобильных сервисов.

Однако регулятор обращает внимание, что фактическое качество связи в конкретный момент может отличаться от результатов измерений.

На него влияют местоположение абонента, конструкция здания, используемый телефон, загруженность сети и другие обстоятельства.

Например, оператор может демонстрировать хорошие результаты на открытой местности, но обеспечивать менее стабильное соединение внутри отдельных зданий.

Что это даст абонентам?

В перспективе новая система позволит жителям Латвии более подробно сравнивать качество мобильной связи разных операторов в тех местах и на маршрутах, где проводились проверки.

Кроме того, регулятор сможет выявлять участки, на которых связь работает недостаточно хорошо или вообще отсутствует.

Накопление результатов за несколько лет позволит отслеживать изменения качества услуг и оценивать, улучшается ли работа мобильных сетей.

При этом SPRK подчеркивает, что цель измерений — не просто определить, у какого оператора самый быстрый интернет, а получить более полную картину того, насколько надежно работают звонки и мобильные сервисы в повседневных условиях.

Первые результаты уже опубликованы, однако окончательные выводы о качестве связи делать преждевременно: проверки Bite, LMT и Tele2 продолжатся до конца 2026 года.