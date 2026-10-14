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Владельцы Origo запретили называть бедных рижских детей «детьми Origo» 3 1929

Бизнес
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Origo
ФОТО: LETA

Один из крупнейших владельцев недвижимости Латвии прислал сердитое письмо в редакцию портала bb.lv. Что разгневало норвежскую компанию, которая владеет активами на сотни миллионов евро?

Это не наши дети

«Компания Linstow, являющаяся владельцем торгового центра «Origo» обращается к вам в связи с использованием названия торгового центра «Origo», – пишут девелоперы журналистам.

Зачем пишут? «Мы хотим обратить внимание на необходимость корректного использования названия торгового центра «Origo» при освещении событий, поскольку в ряде публикаций происходящее безосновательно прямо или косвенно связывается с торговым центром», – жалуется собственники недвижимости.

И ладно, если бы связи с торговым центром были позитивными. Но нет: «В публикациях СМИ неоднократно безосновательно используется обозначение «дети Origo», в том числе применительно к беспризорным детям и подросткам, а также к инцидентам с их участием в различных местах Риги».

А где «дети Swedbank»?

И вот собственники переходят к сути: «Хотим подчеркнуть, что торговый центр «Origo» не имеет никакого отношения к детям и подросткам, бесцельно слоняющимся по улицам Риги, или к инцидентам с их участием и не несёт ответственности за действия этих лиц».

Особенно обидно владельцам недвижимости то, что в окрестностях много компаний и названий, а нехорошие ассоциации почему связаны именно с «Origo»: «В этом районе расположены и другие известные и заметные городские объекты, в том числе отели международных брендов, банки и бизнес-центры», – аккуратно намекают представители Linstow.

Тут не поспоришь. Действительно, про «детей Vivi», «детей Swedbank» или «детей Rimi» ничего не было слышно.

Негативный контекст

В заключении своего послания Linstow переходит к скрытым угрозам: «Мы уважаем право средств массовой информации и журналистов информировать общественность о важных вопросах. Вместе с тем хотим подчеркнуть, что безосновательное использование названия «Origo» в негативном контексте формирует неблагоприятные ассоциации с торговым центром, существенно влияет на его репутацию и наносит ущерб бренду «Origo» и коммерческой деятельности».

Журналистам напоминают о пункте 5 статьи 25 Закона «О прессе и других средствах массовой информации», требующем соблюдать права и законные интересы коммерческих обществ (предприятий). И призывают воздерживаться от использования обозначения «дети Origo».

Требуются пояснения

От себя отметим, что в случае вычеркивания из статей и репортажей «детей Origo», никуда не денутся беспризорные дети, слоняющиеся вблизи данного торгового центра.

Также в письме не раскрыт вопрос о возможности употребления в СМИ таких словосочетаний, как «пенсионеры Origo», «инвалиды Origo» «безработные женщины Origo». Является ли запретной постановка рядом с брендом Origo только одной социально уязвимой группы – беспризорников? Или других упоминать тоже нельзя?

Наконец, было бы полезно, если бы норвежские мультимиллионеры, владеющие Linstow, четко пояснили: какой уровень дохода должен быть у человека, чтобы его можно было бы упомянуть в одном абзаце с Origo.

Ждем пояснений от компании Linstow.

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#недвижимость #пресса #журналистика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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