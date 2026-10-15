Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Даже Netflix приходится сокращать сотрудников: почему стриминговый гигант увольняет тысячу человек 0 32

Бизнес
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Netflix
ФОТО: Unsplash

Крупнейшая стриминговая платформа Netflix объявила о сокращении примерно тысячи рабочих мест — это около 6% всего персонала. Решение принято на фоне замедления роста выручки компании, которая уже не может расширяться такими же темпами, как прежде.

Netflix планирует сократить около 1000 сотрудников, или 6% общей численности персонала. Компания объясняет необходимость оптимизации более сдержанными темпами роста бизнеса, сообщает агентство AFP, передает ЛЕТА.

В обращении к сотрудникам руководители Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс подчеркнули необходимость более рационально использовать ресурсы компании.

«Наша миссия развлекать весь мир амбициозна, и ее реализация требует от нас дисциплины в отношении наших сотрудников и ресурсов», — говорится в их сообщении.

Несмотря на лидерство на мировом рынке потокового видео, Netflix сталкивается с постепенным замедлением роста выручки.

Во втором квартале 2026 года доходы компании увеличились на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале рост составлял 16,2%.

По итогам третьего квартала Netflix прогнозирует дальнейшее замедление — до 11,7% в годовом выражении.

Таким образом, компания по-прежнему увеличивает выручку, однако темпы этого роста снижаются. Именно на таком фоне руководство приняло решение сократить часть персонала.

Для зрителей объявленные меры пока не означают изменений в стоимости подписки или доступности контента. О пересмотре тарифов либо сокращении библиотеки фильмов и сериалов в связи с увольнениями компания не сообщала.

Аналитики исследовательской компании Emarketer отмечают, что решение Netflix отражает более широкую проблему стриминговой индустрии: даже крупнейшие участники рынка не защищены от замедления развития и финансового давления.

Ситуация показывает, что масштаб бизнеса и лидерство на рынке сами по себе не гарантируют сохранения прежних темпов роста.

Пока Netflix не уточняет, какие именно подразделения затронут сокращения и в какие сроки они будут проведены.

Компания продолжает наращивать выручку, но теперь намерена делать это с меньшим числом сотрудников.

×
#конкуренция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Центральный рынок
Изображение к статье: В Латвии начали по-новому оценивать качество мобильной связи и интернета.
Изображение к статье: Государственный долг
Изображение к статье: Топливо

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Исследование: вымирающие пингвины отказываются от первенца ради выживания вида
В мире животных
Изображение к статье: Задумчивый ученик в библиотеке
Наша Латвия
1
Изображение к статье: манифестант с флагом
В мире
Изображение к статье: Королева Камилла поделилась редкими подробностями семейной жизни с Карлом III
Люблю!
Изображение к статье: Шакира побила исторический рекорд: ее концерт стал самым популярным на Amazon Music
Культура &
1
Изображение к статье: Пять самых полезных растений для дома
Люблю!
Изображение к статье: Исследование: вымирающие пингвины отказываются от первенца ради выживания вида
В мире животных
Изображение к статье: Задумчивый ученик в библиотеке
Наша Латвия
1
Изображение к статье: манифестант с флагом
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео