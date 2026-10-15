Крупнейшая стриминговая платформа Netflix объявила о сокращении примерно тысячи рабочих мест — это около 6% всего персонала. Решение принято на фоне замедления роста выручки компании, которая уже не может расширяться такими же темпами, как прежде.

Netflix планирует сократить около 1000 сотрудников, или 6% общей численности персонала. Компания объясняет необходимость оптимизации более сдержанными темпами роста бизнеса, сообщает агентство AFP, передает ЛЕТА.

В обращении к сотрудникам руководители Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс подчеркнули необходимость более рационально использовать ресурсы компании.

«Наша миссия развлекать весь мир амбициозна, и ее реализация требует от нас дисциплины в отношении наших сотрудников и ресурсов», — говорится в их сообщении.

Несмотря на лидерство на мировом рынке потокового видео, Netflix сталкивается с постепенным замедлением роста выручки.

Во втором квартале 2026 года доходы компании увеличились на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале рост составлял 16,2%.

По итогам третьего квартала Netflix прогнозирует дальнейшее замедление — до 11,7% в годовом выражении.

Таким образом, компания по-прежнему увеличивает выручку, однако темпы этого роста снижаются. Именно на таком фоне руководство приняло решение сократить часть персонала.

Для зрителей объявленные меры пока не означают изменений в стоимости подписки или доступности контента. О пересмотре тарифов либо сокращении библиотеки фильмов и сериалов в связи с увольнениями компания не сообщала.

Аналитики исследовательской компании Emarketer отмечают, что решение Netflix отражает более широкую проблему стриминговой индустрии: даже крупнейшие участники рынка не защищены от замедления развития и финансового давления.

Ситуация показывает, что масштаб бизнеса и лидерство на рынке сами по себе не гарантируют сохранения прежних темпов роста.

Пока Netflix не уточняет, какие именно подразделения затронут сокращения и в какие сроки они будут проведены.

Компания продолжает наращивать выручку, но теперь намерена делать это с меньшим числом сотрудников.