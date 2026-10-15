Латвийская оборонная компания DK Unity совместно с румынским производителем вооружений S. Carfil S.A. завершила испытания новых боевых зарядов для двух типов беспилотников. Разработчики подтвердили совместимость оборудования в наземных и летных испытаниях и теперь готовятся к промышленному производству и проверкам с участием военных заказчиков.

Латвийская компания DK Unity и румынское оборонное предприятие S. Carfil S.A. завершили интеграцию боевых зарядов в дрон-перехватчик Nikns suns 3 (NS3) и ударный беспилотник Pastnieks10 (P10). Об этом агентству ЛЕТА сообщили представители латвийского производителя.

Совместная программа проходила в Румынии с 27 сентября по 1 октября. Инженеры двух компаний адаптировали разработанный румынской стороной боевой заряд к латвийским беспилотным платформам и проверили работу объединенной системы.

Испытания проводились как на земле, так и в воздухе. По информации DK Unity, они подтвердили совместимость компонентов и работоспособность системы в проверенных условиях.

Главная особенность проекта заключается в том, что боевой заряд не просто установили на готовый беспилотник. Разработчики совместно адаптировали оборудование к конструкции дронов, согласовав механические и электронные компоненты, а также системы безопасности.

В результате заряды удалось интегрировать сразу в две платформы разного назначения. Nikns suns 3 предназначен для перехвата беспилотников, тогда как Pastnieks10 относится к ударным дронам.

Таким образом, совместная разработка может применяться в разных типах беспилотных систем — как предназначенных для противодействия другим дронам, так и выполняющих ударные задачи.

Особое внимание разработчики уделили безопасности. Боевой заряд оснащен электронной системой, позволяющей переводить его в боевое или безопасное состояние как перед запуском, так и во время полета.

Если выполнение задания прекращается, оператор может перевести систему в безопасный режим. По информации компании, это снижает риски при обращении с беспилотником, его транспортировке и возвращении.

В DK Unity также заявляют, что разработанное решение соответствует стандартам безопасности НАТО. Это должно облегчить его использование заказчиками, вооруженные силы которых уже работают по соответствующим требованиям.

Проект рассматривается компаниями как часть развития европейских технологий противодействия беспилотникам. Сотрудничество объединило латвийские разработки в области беспилотной авиации с румынским опытом производства вооружений и боеприпасов.

Следующим этапом станет подготовка к промышленному выпуску. Партнеры также формируют условия коммерческого сотрудничества и планируют оценочные испытания с участием военных заказчиков.

При этом успешные технические испытания еще не означают начала серийных поставок: конкретные сроки производства и объемы возможных заказов пока не названы.

DK Unity работает в Латвии с 2018 года и специализируется на беспилотных технологиях двойного назначения. Помимо NS3 и P10, компания разрабатывает другие модели дронов-перехватчиков и решения для группового применения беспилотников.

По данным Firmas.lv, в 2025 году оборот предприятия достиг 10,935 миллиона евро, а прибыль составила 2,2 миллиона евро. Владельцами компании являются Иван Луца (52,5%) и Владимир Русанов (47,5%).

Румынский партнер S. Carfil S.A. расположен в Брашове и входит в государственную оборонную группу Romarm. Предприятие занимается производством вооружений, боеприпасов и разработкой военных технологий.

После завершения интеграции проект переходит от инженерных испытаний к подготовке производства и проверкам с потенциальными заказчиками. Именно эти этапы должны определить перспективы дальнейшего применения совместной разработки.