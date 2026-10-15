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Ну мы же богатые - вы не поверите во сколько обойдется Латвии запрет транзита российского зерна 6 663

Бизнес
Дата публикации: 15.10.2026
LETA
Изображение к статье: вагоны для зерна

Прекращение перевозок зерна может привести к потерям для транспортной отрасли Латвии в размере около 290 миллионов евро в год. Об этом говорится в информационном докладе Министерства сообщения, который правительство приняло к сведению 4 сентября. До сих пор документ имел статус ограниченного доступа.

Согласно докладу, государственная компания Latvijas dzelzceļš (LDz) в случае прекращения перевозок зерна потеряет около 40 миллионов евро ежегодно. Еще примерно 250 миллионов евро недополучат портовые терминалы, перевозчики и другие связанные с отраслью предприятия.

В министерстве подчеркивают, что выпадающие доходы LDz придется напрямую компенсировать из государственного бюджета, чтобы обеспечить предусмотренное законом финансовое равновесие железнодорожной компании.

В документе приводится пример: перевозка одного миллиона тонн зерна принесла бы железнодорожной инфраструктуре Латвии около 3,3 миллиона евро независимо от того, какая компания осуществляет перевозку.

Дополнительные доходы при этом получают перевозчики, порты, терминалы, элеваторы, предприятия по перевалке и хранению грузов, а также другие поставщики услуг. По оценкам LDz, их совокупная выручка может составлять от 15 до 25 евро на каждую перевезенную тонну, то есть от 15 до 25 миллионов евро на миллион тонн груза.

Внутренние перевозки могут подорожать втрое

Министерство предупреждает, что исчезновение транзитных грузов способно существенно увеличить стоимость железнодорожных перевозок внутри Латвии.

По расчетам, расходы на перевозку внутренних грузов могут вырасти в 2,5–3 раза — примерно с 10 до 25–30 евро за тонну.

Это отразится на стоимости логистики латвийского зерна, древесных гранул, топлива и других товаров.

В министерстве напоминают, что в 2025 году LDz получила из государственного бюджета 75,4 миллиона евро, в том числе на компенсацию платы за пассажирскую инфраструктуру и обеспечение финансового равновесия.

Если поступления от коммерческих пользователей железнодорожной инфраструктуры сократятся, а необходимую государству железнодорожную сеть придется сохранить, недостающее финансирование нужно будет искать из других источников.

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#транзит #Латвия #транспорт #логистика #бюджет #инфраструктура #зерно #экономика #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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