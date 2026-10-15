На фоне предвыборной истерии и послевыборного отходняка как-то подзабытой оказалась главная сенсация экономической жизни, а именно фактическая неплатежеспособность национального перевозчика, скрытая за процедурой Chapter 11, которую местные топ-менеджеры решили позаимствовать из законодательства нашего Главного Союзника.

Пристегните ремни, это еще не ликвидация!

30 сентября, под занавес предыдущего XIV Сейма, Комиссия по запросам получила официальную бумагу от Министерства сообщения. В ней министр, уже, можно сказать, с приставкой «экс», Рихардс Козловскис («Новое Единство») клялся и божился, что вылеты из Риги продолжатся, а все тайное станет явным.

Впрочем, еще ранее исполнительный директор airBaltic, финн Эрно Хильден (прежде входивший в руководство Finnair и SAS), заявил, что, во-первых, ликвидации авиакомпании не ожидается, во-вторых, нового финансирования из бюджета не просят.

Ну, это такое себе утешение — ведь общая сумма задолженности предприятия на сентябрь сего года достигла уже 1,8 миллиарда евро, причем совокупный объем поддержки из национального бюджета составил 545–559 миллионов евро. Таким образом, на каждого из примерно 1,8 миллиона латвийцев, огрубляя, получаем 300 евро. Нормальная, даже не по скидке, цена для полета в любой город Европы, да еще с багажом!

И когда на счетах корпорации оставались лишь критические 1,13 миллиона евро, ее юристы запросили защиту от кредиторов, причем за океаном. Ведь именно американский механизм позволяет предприятию Евросоюза проводить масштабную международную реструктуризацию долгов и привлекать финансирование под судебным надзором (речь идет о 350 млн долларов).

Доллары позволяют вести расчеты, когда кредиторы, лизингодатели самолетов и поставщики компании находятся как в странах еврозоны, так и вне ее. Процедуру Chapter 11 ранее успешно использовали другие крупные зарубежные перевозчики (например, SAS). А теперь американский суд заблокирует иски и требования о взыскании долгов, давая время на переговоры…

Кому должен, всем прощаю

Как следует из документов, которые Минсообщения краешком показало в Сейме, обязательства airBaltic перед Службой государственных доходов (СГД) составляют 15,428 миллиона долларов США. Вообще, что с этими долларами так трогательно носится компания, которая и рейсов-то в Америку не осуществляет, неясно. Но так или иначе, факт: за существенно меньшую просрочку СГД давно бы наложила костлявую руку голода на любую местную фирму.

Безусловно, при 97-процентной доле государства в капитале, 3000 сотрудниках и 54 самолетах Airbus A220-300 просто так зарезать дойную корову не получится. Хотя корму она сжирает гораздо больше, чем дает удоев.

Вот, кстати, что общего между airBaltic и крупным рогатым скотом: оба экономических субъекта выбрасывают газы, усиливающие парниковый эффект. Так ведь авиакомпания еще и задолжала за них — аж 42,4 миллиона все тех же USD — нашему же Государственному центру геологии и метеорологии. Минсообщения, однако, называет этот долг «условным» — ведь за него самолеты на земле арестовать не могут.

Тяжелая новость

airBaltic в связи с сокращением деятельности до конца месяца может уволить от 500 до 700 сотрудников. В настоящее время в авиакомпании работает около 3000 человек. Таким образом, сокращения могут затронуть примерно 20% сотрудников.

«Это — тяжелая новость», — посочувствовал потенциальным безработным премьер-министр Андрис Кулбергс.

Еще одна тяжелая новость

Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании airBaltic в первом полугодии 2026 года составили 128,2 млн евро против 1,7 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщили представители авиакомпании.