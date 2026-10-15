Цены на жилье в Латвии растут значительно быстрее, чем в соседней Эстонии, причем такая тенденция сохраняется почти два года. Еще заметнее подорожание в Литве, где недвижимость за год прибавила 14,3% — один из самых высоких показателей в Евросоюзе. При этом за последнее десятилетие жилье во всех трех странах Балтии подорожало более чем вдвое.

Рынок жилья в странах Балтии развивается разными темпами. Во втором квартале 2026 года цены на недвижимость в Латвии росли почти вдвое быстрее, чем в Эстонии, а в Литве — почти в два с половиной раза быстрее, свидетельствуют данные Евростата.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на Департамент статистики Эстонии, наиболее продолжительный период ускоренного роста наблюдается в Литве.

По словам аналитика Хендрика Пунгара, годовой рост цен на жилье в Литве превышает эстонский показатель уже более трех лет — начиная с первого квартала 2023 года.

В Латвии ситуация изменилась позднее. Еще в середине 2024 года жилье здесь дорожало медленнее, чем в Эстонии, однако с конца того же года латвийский рынок стабильно опережает эстонский по темпам роста.

Таким образом, речь идет не о разовом скачке цен, а о тенденции, которая сохраняется несколько кварталов подряд.

Литва — среди лидеров Евросоюза

Во втором квартале 2026 года цены на жилье в Литве выросли на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это третий по величине показатель среди стран ЕС. Быстрее недвижимость дорожала только в Португалии, где рост составил 16,5%, и Болгарии — 15,5%.

В среднем по Евросоюзу цены за год увеличились на 4,7%.

Литва оказалась в числе лидеров и по квартальному росту. По сравнению с первыми тремя месяцами 2026 года жилье там подорожало на 5% — больше, чем в любой другой стране ЕС.

Следом расположились Болгария с ростом на 4,5% и Румыния, где цены увеличились на 4,4%.

Эстония по годовому росту заняла 17-е место среди 26 стран, по которым доступны данные. При этом по сравнению с предыдущим кварталом она оказалась на шестой позиции.

Это означает, что относительно невысокий годовой показатель Эстонии не исключает заметного подорожания жилья в последние месяцы.

За десять лет жилье в Латвии подорожало более чем вдвое

Несмотря на различия в нынешних темпах роста, долгосрочная динамика цен в Латвии и Эстонии остается практически одинаковой. По сравнению с 2015 годом жилье в Эстонии подорожало в 2,37 раза, а в Латвии — в 2,34 раза.

Иными словами, недвижимость, которая в 2015 году условно стоила 100 000 евро, при аналогичном изменении индекса цен сегодня стоила бы около 234 000 евро в Латвии и 237 000 евро в Эстонии.

В Литве рост оказался значительно сильнее: за тот же период индекс цен на жилье увеличился в 2,91 раза.

Важно учитывать, что эти показатели отражают изменение цен, а не абсолютную стоимость квартир или домов. Поэтому более быстрый рост индекса сам по себе не означает, что жилье в одной стране дороже, чем в другой.

В Финляндии жилье продолжает дешеветь

Ситуация в соседних североевропейских странах заметно отличается от балтийской.

В Швеции во втором квартале жилье подорожало на 4,8% за год и на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

В Финляндии, напротив, цены оказались на 2,7% ниже, чем годом ранее. Хотя за квартал они немного выросли — на 0,3%, годовое снижение продолжается с конца 2022 года.

В долгосрочной перспективе разница еще заметнее. С 2015 года цены на жилье в Швеции увеличились на 39%, а в Финляндии снизились на 3%.

Помимо Финляндии, годовое снижение цен во втором квартале зафиксировано еще в двух странах ЕС: Люксембурге (на 2,2%) и Франции (на 0,8%).

В целом европейский рынок жилья продолжает дорожать. За второй квартал цены в ЕС выросли в среднем на 1,2%, хотя в Венгрии и Франции наблюдалось квартальное снижение.

Для покупателей недвижимости в Латвии новые данные означают, что период более быстрого роста цен по сравнению с Эстонией продолжается. Однако индекс Евростата не позволяет определить, насколько подорожала конкретная квартира в Риге или другом городе: ситуация зависит от расположения, типа и состояния жилья.