Латвийская национальная авиакомпания airBaltic обратилась в американский суд с просьбой утвердить привлечение финансовых консультантов Seabury. Согласно представленным документам, компания будет получать 250 тысяч евро ежемесячно, а также дополнительные вознаграждения за успешное привлечение финансирования и реструктуризацию долгов.

Суд пока не одобрил заявку. Ее рассмотрение назначено на понедельник, 19 октября.

Seabury консультирует airBaltic по вопросам реструктуризации с марта 2026 года.

Помимо ежемесячного гонорара, консультантам предусмотрены премии за привлечение новых кредитов и капитала, реструктуризацию долгов, авиапарка и контрактов. Общая сумма премий с учетом зачета ежемесячных гонораров не должна превышать 18 миллионов евро.

Например, за привлечение финансирования для компании, проходящей процедуру банкротства (DIP), Seabury полагается 2,25% от суммы кредита. Если airBaltic воспользуется всеми предусмотренными 350 миллионами евро, вознаграждение составит около 7,9 миллиона евро.

За конвертацию долгов в капитал или их списание консультанты смогут получить 1,15% от соответствующей суммы, а за привлечение нового капитала — 3%. Последняя комиссия не распространяется на средства, предоставленные правительством Латвии.

Еще один миллион евро предусмотрен за организацию и согласование коммерческой сделки со стратегическим партнером, например создание совместного предприятия или расширение соглашения о совместном использовании кодов рейсов, если партнер предоставит капитал или заем.

Отдельно оплачиваются услуги по управлению ликвидностью — от 350 до 1490 долларов в час. Максимальные суммы установлены на уровне 325 тысяч долларов за сентябрь, 225 тысяч за октябрь и 75 тысяч долларов за каждый последующий месяц.

В документах также указано, что за 90 дней до обращения за защитой от кредиторов по процедуре Chapter 11 airBaltic уже выплатила Seabury 872 715 долларов гонораров и еще 144 531 доллар в качестве компенсации расходов.

Юристы получили миллионы еще до начала процедуры

airBaltic также просит суд утвердить привлечение юридической фирмы Milbank, которая занимается вопросами возможной реструктуризации авиакомпании с апреля 2026 года.

За год до подачи заявления по Chapter 11 фирма получила 6,64 миллиона долларов, а также аванс в размере 100 тысяч долларов.

Почасовые ставки юристов Milbank составляют от 745 до 1820 долларов.

Кроме того, 2 октября airBaltic наняла американскую консалтинговую компанию Riveron RTS.

Она будет помогать авиакомпании разрабатывать план реструктуризации, составлять перечни активов и обязательств, обрабатывать требования кредиторов, готовить финансовые прогнозы и ежемесячные отчеты для суда.

Riveron RTS также предстоит оценить действующие договоры и определить, какие из них следует сохранить, а какие — расторгнуть.