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Квартиры в рижских многоэтажках стоят как 20 лет назад, а зарплаты выросли в 4,5 раза 1 866

Бизнес
Дата публикации: 16.10.2026
LETA
Изображение к статье: серийные многоэтажки
ФОТО: Виталий Вавилкин

Цены на квартиры в типовых домах Риги сегодня находятся примерно на уровне 2006 года, хотя средняя зарплата за это время выросла более чем в 4,5 раза. При этом ежемесячные платежи по ипотеке практически не изменились, сообщает компания недвижимости Latio.

Средняя стоимость квадратного метра в типовых домах рижских микрорайонов составляет чуть менее 1200 евро — примерно столько же, сколько 20 лет назад.

Однако за это время рынок пережил резкий рост цен, обвал после финансового кризиса и длительное восстановление.

С начала 2026 года квартиры в типовых домах на левом берегу Даугавы подорожали почти на 7%, на правом — примерно на 4%, а в центре Риги — на 2%.

Ипотека стала значительно доступнее

По данным Latio, средняя зарплата после уплаты налогов с 2006 года выросла с 308 до 1400 евро.

Если 20 лет назад ежемесячный платеж по ипотеке мог составлять около 90% средней зарплаты, то сегодня — менее 20%.

Например, при покупке квартиры площадью 55 квадратных метров с ипотекой на 30 лет и первоначальным взносом 15% ежемесячный платеж в 2006 году составлял бы около 285 евро, а в 2026-м — 270 евро.

Аналитик Latio Ксения Иевлева объясняет, что покупатели прежде всего оценивают возможность ежемесячно выплачивать кредит. Именно квартиры в типовых домах остаются наиболее доступными с этой точки зрения.

Цены могут продолжить рост

Типовые квартиры по-прежнему обеспечивают почти половину всех сделок с жильем в Риге. С начала года до октября зарегистрировано 3626 таких сделок.

По наблюдениям Latio, спрос поддерживается не только потребностью в жилье, но и интересом к инвестициям в недвижимость.

«Если посмотреть на рынок Вильнюса, где цены на недвижимость, в том числе квартиры в типовых домах, выросли как минимум вдвое, покупка жилья в Риге выглядит логичным шагом. В ближайшие годы роста цен не избежать и нам», — считает Иевлева.

Дополнительным фактором подорожания может стать постепенное сокращение предложения квартир.

Среди выставленных на продажу объектов более 20% приходится на так называемые литовские проекты, около 17% — на кирпичные и панельные хрущевки и еще примерно столько же — на дома 602-й серии.

Квартиры в домах 103-й и 119-й серий, а также в чешских проектах встречаются в объявлениях значительно реже.

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#недвижимость #инвестиции #зарплаты #ипотека #рост цен
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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