Существенный ущерб экономике Латвии могут нанести не только неправильные политические решения, но и безответственное обращение с деньгами налогоплательщиков. В программе TV24 “Kārtības rullis” председатель правления “Veselības centrs 4” Марис Ревалдс резко раскритиковал отсутствие ответственности за расточительные и непродуманные решения, подчеркнув, что их последствия ощущает вся экономика страны.

Ревалдс указал, что деньги налогоплательщиков добываются с большим трудом, поэтому их использование должно быть продуманным и ответственным. По его мнению, особенно тяжёлыми являются случаи, когда публичные средства растрачиваются или используются неэффективно, а затем невозможно увидеть результат, который оправдал бы расходы.

“Скажу резко — всё это экономические преступления”, — сказал Ревалдс.

Предприниматель выразил недоумение по поводу ситуации, при которой за такие действия не требуется соответствующая ответственность. По его мнению, последствия для руководителей разного уровня часто ограничиваются потерей должности, причём часть из них позже возвращается на другие посты. Между тем за причинённый ущерб не всегда следует юридическая ответственность.

“Они в значительной степени разрушили экономику Латвии”, — считает предприниматель.

Он подчеркнул, что без реальной ответственности за принятые решения трудно ожидать существенных перемен. По его мнению, налогоплательщики вправе ожидать, что их деньги используются целесообразно и что лица, ответственные за их растрату, не могут просто продолжать карьеру, как будто ничего не произошло.