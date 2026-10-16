Россия расширяет список иностранных предприятий, активы которых переходят под временное государственное управление.

Президент Владимир Путин подписал указ, затрагивающий компании, связанные с Францией, Германией, Швецией и Нидерландами. Москва представляет подобные решения как ответные меры на действия западных государств, однако для европейского бизнеса они означают риск потери контроля над российскими подразделениями.

Согласно опубликованной информации, новое решение касается четырёх компаний: французского производителя напольных покрытий Tarkett, немецкой компании Menshen, шведской Sverige International Holdings и нидерландской Sonoco.

Речь идёт о передаче российских активов этих компаний под временное управление. Такой механизм позволяет назначенному управляющему осуществлять контроль над имуществом, хотя формально не обязательно означает переход права собственности к государству.

Что означает временное управление

Российские власти используют механизм временного управления иностранными активами с 2023 года.

В рамках этой процедуры прежние владельцы могут утратить возможность самостоятельно распоряжаться своими предприятиями, принимать управленческие решения и контролировать их хозяйственную деятельность.

При этом Москва подчёркивает, что подобные меры носят временный характер и могут быть отменены.

Однако сама возможность отмены не гарантирует иностранным собственникам возвращения фактического контроля над предприятиями.

Почему Россия принимает такие решения

Российские власти объясняют передачу иностранных активов под временное управление ответом на санкции и другие ограничения, введённые западными странами после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Для европейских компаний, продолжавших владеть производственными площадками или другими активами в России, подобные решения создают дополнительные юридические и финансовые риски.

Новый указ также появился на фоне продолжающихся дискуссий в Европе об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины.

Что будет с предприятиями

Дальнейшая судьба затронутых компаний будет зависеть от условий указа и решений назначенных управляющих.

Временное управление само по себе не означает автоматического закрытия заводов или прекращения производства. Однако прежние собственники могут потерять возможность влиять на деятельность своих российских подразделений.

Новый указ продолжает практику передачи иностранных активов под российский контроль. Несмотря на официально заявленный временный характер таких мер, вопрос о том, смогут ли европейские владельцы вернуть управление своим имуществом, остаётся открытым.

Уточнение после проверки источников

Указ № 738 от 15 октября действительно опубликован. Однако перечень затронутых активов шире, чем следует из первоначальной новости: помимо предприятий Tarkett, в документе названы «Каппа Рус», «Онтэкс РУ», «Эвиосис Пэкэджинг Кубань» и «Менсен Пакажинг СНГ». Все они передаются под управление компании «Центр Капитал».

По данным «Интерфакса», совокупная годовая выручка затронутых предприятий превышает 50 млрд рублей.