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За девять месяцев транзит зерна из России через Латвию вырос в 2,3 раза 1 101

Бизнес
Дата публикации: 16.10.2026
LETA
Изображение к статье: зерно
ФОТО: Unsplash

За девять месяцев этого года транзит зерна из России через Латвию вырос по сравнению с тем же периодом 2025 года в 2,3 раза, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

За девять месяцев этого года транзитом из России через Латвию было транспортировано 689 995 тонн зерна, тогда как за девять месяцев прошлого года - 303 306 тонн.

В свою очередь, объем зерна, перевезенного транзитом из Беларуси, вырос с 60,8 тонны за девять месяцев прошлого года до 131 417 тонн в этом году.

С 1 по 6 октября транзитом из России через Латвию было вывезено еще 52 365 тонн зерна, а транзитом из Беларуси - 14 640 тонн.

Как сообщает СГД, в 2025 году транзит зерна из России составил 652 000 тонн, а в этом году до 6 октября - 742 000 тонн. Из Беларуси в прошлом году транзитом было перевезено 128 тонн зерна, а в этом году за упомянутый период - 146 000 тонн.

СГД отмечает, что ни законодательство Европейского союза (ЕС), ни законодательство Латвии в настоящее время не предусматривают запрета на транзит зерна.

Однако законодательство ЕС предусматривает запрет на ввоз любых товаров, происходящих с не контролируемых правительством Украины территорий Украины. Незаконно аннексированными Россией территориями являются Крымский полуостров, Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области. Регламент распространяется на все процедуры ввоза, а также на транзит.

Поэтому, чтобы убедиться в том, что товары не были получены на аннексированных территориях Украины, таможня проводит тщательный документальный контроль и на основании результатов анализа рисков призывает предприятия предоставлять дополнительную информацию, например, о сорте зерна, точном месте его происхождения, маршруте поставки от места происхождения до границы ЕС и другие документы.

Таможенное управление СГД активно сотрудничает с Продовольственно-ветеринарной службой, эксперты которой берут для определения происхождения образцы грузов зерна, транспортируемых транзитом из России через Латвию.

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#транзит #Украина #Латвия #таможня #зерно #экономика #Беларусь #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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