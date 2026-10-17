В Риге за неделю немного подорожал бензин 95-й марки, зато дизельное топливо стало дешевле на 2,5%. По итогам рабочей недели латвийская столица сохранила самые низкие цены на оба вида топлива среди трех столиц стран Балтии. Дороже всего бензин продается в Таллине, а дизель — в Вильнюсе.
На минувшей рабочей неделе цены на топливо в столицах стран Балтии изменялись разнонаправленно. В Риге и Таллине бензин подорожал, тогда как в Вильнюсе его стоимость снизилась. Дизельное топливо заметно подорожало в Таллине, подешевело в Риге и осталось на прежнем уровне в Вильнюсе.
Об этом свидетельствуют данные агентства ЛЕТА, которое еженедельно сравнивает цены на автозаправочных станциях Circle K в трех балтийских столицах.
Сколько стоит топливо в Риге, Вильнюсе и Таллине
Цены на пятницу, 16 октября 2026 года, в евро за литр:
|Город
|Бензин 95-й марки
|Дизель
|Рига
|1,938 €
|2,038 €
|Вильнюс
|1,969 €
|2,199 €
|Таллин
|1,999 €
|2,149 €
В Риге на АЗС Circle K на улице Краста бензин 95-й марки за неделю подорожал на 0,3%, достигнув 1,938 евро за литр. При этом дизельное топливо подешевело на 2,5%, до 2,038 евро.
В Вильнюсе на заправке Circle K на проспекте Саванорю бензин подешевел на 3,1%, до 1,969 евро за литр. Стоимость дизельного топлива не изменилась — 2,199 евро.
В Таллине зафиксирован наиболее заметный рост цен. Бензин подорожал на 2%, до 1,999 евро за литр, а дизель — на 4,4%, до 2,149 евро.
Таким образом, разница в цене бензина между Ригой и Таллином составляет 6,1 цента за литр, а дизельное топливо в Вильнюсе дороже, чем в Риге, на 16,1 цента.
Во сколько обойдется заправка полного бака
Если заправить 50-литровый бак по указанным ценам, расходы будут следующими:
|Город
|50 л бензина 95-й марки
|50 л дизеля
|Рига
|96,90 €
|101,90 €
|Вильнюс
|98,45 €
|109,95 €
|Таллин
|99,95 €
|107,45 €
Для водителя дизельного автомобиля разница между заправкой 50 литров в Риге и Вильнюсе составляет 8,05 евро. В случае бензина разница между самой дешевой и самой дорогой столицей значительно меньше — 3,05 евро.
Что происходит с ценами на автогаз
Автогаз за неделю подорожал в Риге и Вильнюсе, но немного подешевел в Таллине.
|Город
|Цена автогаза
|Изменение за неделю
|Рига
|1,018 €
|+3,4%
|Вильнюс
|0,919 €
|+4,6%
|Таллин
|1,067 €
|−0,9%
Самый дешевый автогаз по-прежнему продается в Вильнюсе, несмотря на наиболее заметное недельное подорожание.
В Риге литр автогаза стоит на 9,9 цента дороже, чем в литовской столице, но на 4,9 цента дешевле, чем в Таллине.
Стоит учитывать, что сравнение ЛЕТА основано на ценах конкретных автозаправочных станций Circle K. На других заправках стоимость топлива может отличаться, в том числе из-за скидок и программ лояльности.
Оставить комментарий(1)