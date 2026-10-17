В Риге за неделю немного подорожал бензин 95-й марки, зато дизельное топливо стало дешевле на 2,5%. По итогам рабочей недели латвийская столица сохранила самые низкие цены на оба вида топлива среди трех столиц стран Балтии. Дороже всего бензин продается в Таллине, а дизель — в Вильнюсе.

На минувшей рабочей неделе цены на топливо в столицах стран Балтии изменялись разнонаправленно. В Риге и Таллине бензин подорожал, тогда как в Вильнюсе его стоимость снизилась. Дизельное топливо заметно подорожало в Таллине, подешевело в Риге и осталось на прежнем уровне в Вильнюсе.

Об этом свидетельствуют данные агентства ЛЕТА, которое еженедельно сравнивает цены на автозаправочных станциях Circle K в трех балтийских столицах.

Сколько стоит топливо в Риге, Вильнюсе и Таллине

Цены на пятницу, 16 октября 2026 года, в евро за литр:

Город Бензин 95-й марки Дизель Рига 1,938 € 2,038 € Вильнюс 1,969 € 2,199 € Таллин 1,999 € 2,149 €

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста бензин 95-й марки за неделю подорожал на 0,3%, достигнув 1,938 евро за литр. При этом дизельное топливо подешевело на 2,5%, до 2,038 евро.

В Вильнюсе на заправке Circle K на проспекте Саванорю бензин подешевел на 3,1%, до 1,969 евро за литр. Стоимость дизельного топлива не изменилась — 2,199 евро.

В Таллине зафиксирован наиболее заметный рост цен. Бензин подорожал на 2%, до 1,999 евро за литр, а дизель — на 4,4%, до 2,149 евро.

Таким образом, разница в цене бензина между Ригой и Таллином составляет 6,1 цента за литр, а дизельное топливо в Вильнюсе дороже, чем в Риге, на 16,1 цента.

Во сколько обойдется заправка полного бака

Если заправить 50-литровый бак по указанным ценам, расходы будут следующими:

Город 50 л бензина 95-й марки 50 л дизеля Рига 96,90 € 101,90 € Вильнюс 98,45 € 109,95 € Таллин 99,95 € 107,45 €

Для водителя дизельного автомобиля разница между заправкой 50 литров в Риге и Вильнюсе составляет 8,05 евро. В случае бензина разница между самой дешевой и самой дорогой столицей значительно меньше — 3,05 евро.

Что происходит с ценами на автогаз

Автогаз за неделю подорожал в Риге и Вильнюсе, но немного подешевел в Таллине.

Город Цена автогаза Изменение за неделю Рига 1,018 € +3,4% Вильнюс 0,919 € +4,6% Таллин 1,067 € −0,9%

Самый дешевый автогаз по-прежнему продается в Вильнюсе, несмотря на наиболее заметное недельное подорожание.

В Риге литр автогаза стоит на 9,9 цента дороже, чем в литовской столице, но на 4,9 цента дешевле, чем в Таллине.

Стоит учитывать, что сравнение ЛЕТА основано на ценах конкретных автозаправочных станций Circle K. На других заправках стоимость топлива может отличаться, в том числе из-за скидок и программ лояльности.