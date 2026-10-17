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Чем заткнуть дыру в бюджете: доходы Латвии безнадёжно отстают от расходов 1 576

Бизнес
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дефицит госбюджета

На фоне горячих политических новостей осталось практически незамеченным сообщение Министерства финансов «О расходах государственного бюджета на IV квартал 2026 года».

Чиновники, отвечающие за государственные финансы, обрисовали нынешнюю фискальную ситуацию в стране и представили неутешительный прогноз на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Маастрихт, давай, до свидания

Таковы перспективы при неизменной политике. К тому же Латвию ждёт увеличение государственного долга. Согласно расчётам Минфина, максимального уровня дефицит бюджета достигнет в 2028 году — 5,4% ВВП.

«Одновременно возрастёт общий государственный долг: до 51,8% ВВП в 2027 году и примерно до 54% ВВП в ближайшие годы», — отмечает Министерство финансов.

В международной практике одним из ориентиров бюджетной дисциплины для стран ЕС считается дефицит не более 3% ВВП. Это один из критериев Маастрихтского договора. Показатель выше 5% явно выходит за рамки привычных параметров бюджетной стабильности и требует повышенного внимания.

Систематический дефицит заставляет государство постоянно занимать деньги. Если долг растёт быстрее, чем экономика, страна рискует попасть в долговую ловушку.

Это приводит к росту процентных ставок по кредитам, из-за чего бизнесу и гражданам становится сложнее развиваться. Кроме того, при высоких процентных ставках государству приходится направлять значительную часть бюджета на выплату процентов по прежним займам вместо того, чтобы инвестировать средства в медицину, образование или инфраструктуру.

На весь период до 2030 года для Латвии прогнозируется отрицательное фискальное пространство, то есть превышение прогнозируемых расходов над ожидаемыми доходами. К концу обозначенного периода оно может достигнуть почти миллиарда евро.

Куда уходят деньги

По оценке финансовых экспертов, наиболее существенное давление на государственный бюджет оказывает увеличение расходов на безопасность и оборону. При этом прогнозируется, что к 2030 году финансирование оборонной сферы достигнет 5% ВВП.

Немалое влияние оказывает и рост социальных расходов, обусловленный демографическими факторами и индексацией выплат.

Одновременно увеличиваются расходы на обслуживание государственного долга. Согласно прогнозам, к 2027 году выплаты процентов по нему составят около 681 млн евро.

На состояние бюджета Латвии также влияют ранее принятые решения, не обеспеченные полноценным финансированием. Связанная с ними финансовая нагрузка будет возрастать: с 421 млн евро в 2027 году до 663 млн евро в 2030 году.

Что касается увеличения доходной части бюджета, то доля налоговых доходов в ВВП относительно снижается. «В свою очередь, реальный экономический рост примерно на 2% в год обеспечивает базовый прирост доходов, однако этого недостаточно…»

По мнению Минфина, уже в конце 2026 года необходимо обеспечить «одинаковое уменьшение расходов по всем отраслям».

Экономика-неваляшка

Двухпроцентный рост ВВП Минфин считает умеренным и полагает, что такой сценарий можно принять за базовый.

«На макроэкономические прогнозы негативно влияют прежде всего геополитическая неопределённость, изменения в мировой торговле, возможное повышение цен на энергоносители и рост инфляции, а также динамика инвестиций и освоения средств ЕС. Однако устойчивость экономики к внешним потрясениям оказалась выше ожидаемой. Как следствие, прогнозируемого замедления темпов роста к концу года не происходит».

Тем не менее в 2027–2030 годах Латвии предстоит найти в общей сложности 3,6 млрд евро. Если же поставить ещё более амбициозную цель — добиться бездефицитного бюджета, — объём необходимых сокращений составит 8,9 млрд евро.

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#налоги #инвестиции #финансы #бюджет #дефицит #экономика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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