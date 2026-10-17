Чиновники, отвечающие за государственные финансы, обрисовали нынешнюю фискальную ситуацию в стране и представили неутешительный прогноз на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Маастрихт, давай, до свидания

Таковы перспективы при неизменной политике. К тому же Латвию ждёт увеличение государственного долга. Согласно расчётам Минфина, максимального уровня дефицит бюджета достигнет в 2028 году — 5,4% ВВП.

«Одновременно возрастёт общий государственный долг: до 51,8% ВВП в 2027 году и примерно до 54% ВВП в ближайшие годы», — отмечает Министерство финансов.

В международной практике одним из ориентиров бюджетной дисциплины для стран ЕС считается дефицит не более 3% ВВП. Это один из критериев Маастрихтского договора. Показатель выше 5% явно выходит за рамки привычных параметров бюджетной стабильности и требует повышенного внимания.

Систематический дефицит заставляет государство постоянно занимать деньги. Если долг растёт быстрее, чем экономика, страна рискует попасть в долговую ловушку.

Это приводит к росту процентных ставок по кредитам, из-за чего бизнесу и гражданам становится сложнее развиваться. Кроме того, при высоких процентных ставках государству приходится направлять значительную часть бюджета на выплату процентов по прежним займам вместо того, чтобы инвестировать средства в медицину, образование или инфраструктуру.

На весь период до 2030 года для Латвии прогнозируется отрицательное фискальное пространство, то есть превышение прогнозируемых расходов над ожидаемыми доходами. К концу обозначенного периода оно может достигнуть почти миллиарда евро.

Куда уходят деньги

По оценке финансовых экспертов, наиболее существенное давление на государственный бюджет оказывает увеличение расходов на безопасность и оборону. При этом прогнозируется, что к 2030 году финансирование оборонной сферы достигнет 5% ВВП.

Немалое влияние оказывает и рост социальных расходов, обусловленный демографическими факторами и индексацией выплат.

Одновременно увеличиваются расходы на обслуживание государственного долга. Согласно прогнозам, к 2027 году выплаты процентов по нему составят около 681 млн евро.

На состояние бюджета Латвии также влияют ранее принятые решения, не обеспеченные полноценным финансированием. Связанная с ними финансовая нагрузка будет возрастать: с 421 млн евро в 2027 году до 663 млн евро в 2030 году.

Что касается увеличения доходной части бюджета, то доля налоговых доходов в ВВП относительно снижается. «В свою очередь, реальный экономический рост примерно на 2% в год обеспечивает базовый прирост доходов, однако этого недостаточно…»

По мнению Минфина, уже в конце 2026 года необходимо обеспечить «одинаковое уменьшение расходов по всем отраслям».

Экономика-неваляшка

Двухпроцентный рост ВВП Минфин считает умеренным и полагает, что такой сценарий можно принять за базовый.

«На макроэкономические прогнозы негативно влияют прежде всего геополитическая неопределённость, изменения в мировой торговле, возможное повышение цен на энергоносители и рост инфляции, а также динамика инвестиций и освоения средств ЕС. Однако устойчивость экономики к внешним потрясениям оказалась выше ожидаемой. Как следствие, прогнозируемого замедления темпов роста к концу года не происходит».

Тем не менее в 2027–2030 годах Латвии предстоит найти в общей сложности 3,6 млрд евро. Если же поставить ещё более амбициозную цель — добиться бездефицитного бюджета, — объём необходимых сокращений составит 8,9 млрд евро.