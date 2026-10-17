В Латвии продолжается подготовка к строительству Северо-Балтийского водородного коридора — трубопровода протяженностью около 270–300 километров, который должен пройти через десять краев страны. Во время общественного обсуждения жители выразили обеспокоенность рисками утечек и взрывов, а также возможными ограничениями на использование частной собственности. Теперь эти вопросы предстоит подробно изучить в рамках оценки воздействия проекта на окружающую среду.

Проект строительства водородного трубопровода через Латвию вызвал вопросы у жителей территорий, по которым может пройти новая инфраструктура. Главные опасения связаны с безопасностью, возможными авариями и ограничениями для владельцев земельных участков.

Как сообщает агентство ЛЕТА, в ходе первоначального общественного обсуждения Государственная служба окружающей среды (ГСОС) получила более 25 индивидуальных обращений и два коллективных, под которыми подписались свыше 30 человек. Свои заключения также представили различные учреждения.

Обсуждение проходило с 28 июля по 1 сентября. Во всех десяти краях, затрагиваемых проектом, состоялись очные встречи с возможностью дистанционного участия.

Через какие края пройдет водородный трубопровод

В Латвии планируется построить участок Северо-Балтийского водородного коридора протяженностью примерно от 270 до 300 километров.

Предполагаемый маршрут затронет десять краев:

Валмиерский;

Смилтенский;

Валкский;

Цесисский;

Сигулдский;

Саулкрастский;

Ропажский;

Саласпилсский;

Кекавский;

Бауский.

Большую часть трубопровода предполагается проложить параллельно существующему магистральному газопроводу. Планируемое минимальное расстояние между осями двух трубопроводов составляет около 15 метров.

Однако окончательный маршрут пока не определен.

В частности, рассматриваются два варианта соединения с Эстонией. Первый предусматривает прокладку трубопровода вдоль действующей газовой магистрали, второй — создание нового коридора от Мирки в Валмиерском крае до эстонской границы возле поселка Лоде.

На юге Латвии предварительно согласован район соединения с литовской частью проекта — к югу от поселка Узвара в Бауском крае.

Точные места прохождения трубопровода будут определяться по результатам дальнейших исследований и проектирования.

Что беспокоит жителей

Во время общественного обсуждения чаще всего поднимались вопросы безопасности будущего трубопровода.

Жители хотели узнать, насколько опасны возможные утечки водорода, какие меры будут предусмотрены для предотвращения пожаров и взрывов и какие расстояния должны отделять трубопровод от жилых домов и других объектов. Отдельное внимание уделялось охранным зонам — территориям вдоль трубопровода, где могут действовать ограничения на строительство и другую хозяйственную деятельность.

Участники обсуждения также указывали, что в Латвии пока отсутствует специальное нормативное регулирование для таких водородных трубопроводов. Кроме того, владельцев недвижимости интересовало, смогут ли они по-прежнему пользоваться своей землей, вести предпринимательскую деятельность и беспрепятственно получать доступ к собственности.

Все обращения переданы компании Conexus Baltic Grid, которая отвечает за латвийскую часть проекта, для оценки и подготовки ответов.

Какие ограничения могут возникнуть для владельцев земли

Одной из важных частей предстоящей оценки воздействия на окружающую среду станет анализ влияния проекта на недвижимость. Разработчикам потребуется определить, через какие конкретно земельные участки пройдет трубопровод и где будет размещаться сопутствующая инфраструктура.

Также необходимо будет установить, на каких объектах недвижимости потребуется создать эксплуатационные и защитные зоны безопасности. В отчете должны быть рассчитаны максимально возможные площади земель, которые окажутся затронуты такими зонами.

Отдельно предстоит оценить последствия строительства для лесных угодий, сельскохозяйственных земель и территорий, предназначенных для застройки.

Таким образом, конкретные ограничения для собственников пока не установлены — их масштаб будет зависеть от окончательного маршрута и технических решений.

Проверят риски взрывов и утечек водорода

9 октября Государственная служба окружающей среды выдала программу оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Этот документ определяет, какие исследования компания Conexus должна провести до дальнейшего продвижения проекта.

Особое внимание будет уделено безопасности. Разработчикам предстоит оценить вероятность утечек водорода, пожаров и взрывов, а также возможные последствия аварий.

Необходимо будет рассчитать безопасные расстояния и предполагаемый радиус опасных зон, определить количество людей, которые могут оказаться в таких зонах, и по возможности провести количественную оценку рисков.

Кроме того, потребуется изучить системы обнаружения утечек, предупреждения пожаро- и взрывоопасных ситуаций, а также оповещения населения.

Оценка коснется не только самого трубопровода, но и компрессорных станций, запорной арматуры, подъездных дорог, строительных площадок и других объектов инфраструктуры.

Маршрут может затронуть охраняемые природные территории

Еще один важный вопрос — влияние строительства на природу.

Территория исследования пересекается с несколькими особо охраняемыми природными территориями, включая Северо-Видземский биосферный заповедник, национальный парк Гауя и другие территории европейской сети Natura 2000.

В числе потенциально затрагиваемых объектов также природные заказники «Леса Аугсто калну» и «Леса Тумшупе», охраняемая ландшафтная территория «Зиемельгауя» и аллеи Раценмуйжи.

В рамках ОВОС необходимо будет оценить возможное воздействие строительства и эксплуатации трубопровода на эти территории.

Поскольку проект пересекает государственные границы, в процедуре оценки участвуют также Эстония и Литва. Эстонская сторона уже указала, что рассматривает более широкую зону возможного пересечения границы, чем первоначально предложила Латвия. Поэтому маршруты и технические решения соседних стран потребуется согласовать.

Зачем нужен водородный коридор

Северо-Балтийский водородный коридор — международный инфраструктурный проект, который должен соединить шесть европейских стран: Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Германию.

Общая протяженность планируемой сети составляет около 2500 километров. Коридор предназначен для транспортировки водорода между странами Северной и Центральной Европы.

Согласно предварительным оценкам, к 2040 году годовой объем транспортируемой по коридору энергии может достичь около 90 тераватт-часов, а к 2050 году — превысить 120 тераватт-часов. При этом прогнозы потоков и параметры отдельных этапов развития проекта еще будут уточняться.

Выдача программы ОВОС не означает разрешения на строительство. Впереди — подробные исследования, подготовка отчета, оценка воздействия на собственность, безопасность и природу, а также дальнейшее согласование проектных решений.