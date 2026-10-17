Американские фондовые индексы завершили пятничные торги снижением на фоне распродажи акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. Особенно заметно пострадал технологический сектор: индекс Nasdaq потерял 2,1%, а акции отдельных операторов центров обработки данных подешевели примерно на 12%. Одновременно мировые цены на нефть выросли более чем на 3%, приблизив стоимость Brent к отметке 110 долларов за баррель.

В пятницу, 16 октября, на мировых фондовых рынках наблюдалась разнонаправленная динамика. Пока европейские и большинство азиатских бирж завершили день ростом, американские индексы снизились из-за опасений инвесторов относительно масштабных вложений в развитие искусственного интеллекта.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP, в последние дни участники рынка активно продавали акции компаний, связанных с ИИ, переводя средства в другие отрасли экономики и облигации.

Инвесторов беспокоит, насколько быстро многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта смогут принести ожидаемую прибыль.

Попытку вернуть оптимизм на рынок предпринял глава Nvidia Дженсен Хуанг, положительно оценивший финансовые перспективы оператора центров обработки данных CoreWeave.

Его заявления помогли улучшить настроения на азиатских биржах. Особенно заметно выросли индексы в Сеуле и Токио, чему способствовало подорожание акций производителей микросхем SK hynix и Kioxia.

Рост продолжился и в Европе, однако после открытия американских торгов настроения изменились.

Акции компаний CoreWeave и Nebius, работающих в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта, потеряли примерно по 12%.

Nasdaq снизился более чем на 2%

Наиболее сильное падение среди основных американских индексов зафиксировано в технологическом секторе.

По итогам пятницы:

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,3%, до 52 002,41 пункта.

S&P 500 потерял 1,1%, опустившись до 7659,44 пункта.

Nasdaq Composite упал на 2,1%, до 26 140,03 пункта.

Дополнительное давление на американский рынок оказал резкий рост мировых цен на нефть. Подорожание энергоносителей усиливает опасения относительно расходов компаний и инфляции.

При этом европейские фондовые индексы завершили торговую сессию в положительной зоне.

Лондонский FTSE 100 вырос на 0,4%, до 10 881,90 пункта, парижский CAC 40 прибавил 0,3%, достигнув 7956,70 пункта, а франкфуртский DAX поднялся на 1%, до 25 622,61 пункта.

Нефть Brent приблизилась к 110 долларам

Одним из главных событий дня стало заметное повышение стоимости нефти. Американская нефть WTI подорожала на 3,5%, превысив отметку 100 долларов за баррель, а североморская Brent прибавила 3,7%.

Рост затронул и европейский газовый рынок. На нидерландском торговом хабе TTF природный газ подорожал на 1,3%, до 87,55 евро за мегаватт-час.

Для европейских стран, в том числе Латвии, динамика нефтяных котировок имеет значение, поскольку изменение стоимости сырья со временем может отражаться на оптовых и розничных ценах топлива. Однако прямого и немедленного изменения цен на заправках из однодневного движения биржевых котировок не следует.

Что происходило на валютном рынке

На валютных торгах евро немного укрепился по отношению к американскому доллару — с 1,1220 до 1,1236 доллара за евро.

Британский фунт также вырос к доллару, с 1,3275 до 1,3329 доллара за фунт.

Курс доллара к японской иене практически не изменился, снизившись со 158,00 до 157,99 иены.

При этом евро немного ослаб по отношению к британской валюте — с 84,52 до 84,31 пенса за евро.

Таким образом, пятничные торги продемонстрировали два основных направления движения рынков: инвесторы сокращали вложения в часть технологических компаний, одновременно наблюдая за резким подорожанием нефти и газа.