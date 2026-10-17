Четыре рабочих дня вместо пяти и больше времени на личную жизнь — такой график уже испытывают компании в разных странах Европы. Теперь исследователи Рижского университета Страдиня намерены выяснить, насколько четырехдневная рабочая неделя подходит Латвии и смогут ли предприятия сохранить эффективность при сокращении рабочего времени.

Идея четырехдневной рабочей недели становится все более популярной, однако ее внедрение зависит не только от желания сотрудников получить дополнительный выходной. Работодателям необходимо сохранить производительность, а работникам — привычный уровень доходов, сообщают Новости ТВ3.

Исследователи Рижского университета Страдиня в рамках международного проекта изучат опыт разных стран и отраслей, чтобы определить, при каких условиях сокращенная рабочая неделя может работать в Латвии.

По словам профессора Салфордского университета Дайги Камераде, зарубежные исследования уже показывают положительные результаты.

«Мы видим, что организация работает так же или даже лучше, поскольку люди отдохнувшие, полны энергии и хотят сохранить эту четырехдневную рабочую неделю», — рассказала Камераде.

Однако для перехода на новый график предприятиям придется пересмотреть распределение обязанностей, рабочую нагрузку и организацию труда.

Не всем подходит четырехдневная неделя

Партнер компании по подбору персонала Talentor Latvia Гунита Смирнова отмечает, что сложнее всего внедрить сокращенный график в отраслях, где работа требует постоянного физического присутствия сотрудников, например на производстве или в супермаркетах.

Кроме того, не все работники заинтересованы в дополнительном выходном. Для части жителей Латвии важнее возможность работать больше и увеличивать доходы.

Впрочем, некоторые латвийские предприятия уже используют сокращенное рабочее время. Например, компания DeskTime, входящая в Draugiem Group, более восьми лет работает по графику 35 часов в неделю, а летом — 32 часа.

«Преимущества — баланс между работой и личной жизнью. Мы привлекательны на рынке труда. Эти 35 часов ценны, мы тщательнее планируем свое время», — рассказал руководитель отдела маркетинга DeskTime Элвис Абелтиньш.

Что показывает опыт других стран

В Великобритании в экспериментах с четырехдневной рабочей неделей участвовали тысячи сотрудников. После завершения испытательного периода многие компании решили сохранить сокращенный график.

В Польше в 2026 году начался финансируемый государством эксперимент, охватывающий почти пять тысяч работников. Его задача — проверить, можно ли сократить рабочее время без уменьшения зарплаты.

Мнения жителей Латвии пока различаются. Одни считают дополнительный выходной хорошей возможностью проводить больше времени с семьей, другие опасаются сокращения доходов.

Один из опрошенных TV3 жителей признался, что при сохранении прежней зарплаты четырехдневная неделя была бы идеальным вариантом, особенно для семей с детьми. Однако при нынешней экономической ситуации он сомневается в реалистичности такой модели.

Пока четырехдневная рабочая неделя в Латвии остается скорее исключением, а новое исследование должно помочь понять, в каких отраслях она может стать реальной альтернативой привычному графику.