Шестнадцать концертов Селин Дион в Париже собрали более полумиллиона зрителей и принесли 130 миллионов евро только от продажи билетов. Однако экономический эффект оказался гораздо масштабнее: заработали гостиницы, рестораны, транспортные компании и магазины. По прогнозам экспертов, с учетом выступлений, запланированных на 2027 год, общий вклад концертного тура в экономику Франции может приблизиться к двум миллиардам евро.

В субботу, 17 октября, Селин Дион завершает серию из 16 концертов в Париже, ставшую одним из крупнейших музыкальных событий года. За сентябрь и октябрь выступления канадской певицы посетили более 500 тысяч человек, многие из которых специально приехали во французскую столицу из других городов и стран, пишет HuffPost.

Но концертный тур принес доход не только самой артистке и организаторам шоу. Массовый приезд поклонников дал мощный импульс туристической отрасли, гостиницам, ресторанам, транспортным компаниям и торговле.

За время парижских концертов Селин Дион провела на сцене около 40 часов и исполнила почти 400 песен.

Продажа билетов на первую серию концертов принесла 130 миллионов евро. Еще 80 миллионов евро составила выручка от продажи билетов на десять дополнительных выступлений, запланированных на весну 2027 года.

Разумеется, эти суммы не являются чистым доходом певицы. Значительная часть средств направляется на оплату работы организаторов, музыкантов, технических специалистов, охраны, аренду оборудования и другие расходы.

Однако финансовое влияние концертов выходит далеко за пределы музыкальной индустрии.

Поезда, самолеты и гостиницы: поклонники заполнили Париж

Одними из первых рост спроса ощутили транспортные компании.

По данным сервиса бронирования железнодорожных билетов Trainline, за неделю с 11 по 18 сентября количество пассажиров, направлявшихся в Париж, удвоилось по сравнению с предыдущей неделей.

Особенно заметно выросло число бронирований из других европейских городов:

из Цюриха — на 420%;

из Барселоны — на 206%;

из Лондона — на 205%.

Многие поклонники прилетели во Францию из более отдаленных стран, в том числе из Северной Америки, Азии, Австралии и Бразилии.

Не меньший ажиотаж наблюдался на рынке гостиничных услуг.

В дни концертов найти свободный номер в Париже было непросто. Во многих гостиницах места оказались полностью забронированы, а стоимость оставшихся вариантов нередко начиналась от 200 евро за ночь.

Как отмечало издание Ouest-France, некоторые отели существенно повысили цены из-за резкого увеличения спроса.

Аналогичная ситуация сложилась на платформах краткосрочной аренды жилья, включая Airbnb. Владельцы квартир даже стали упоминать концерты Селин Дион в названиях объявлений, подчеркивая близость жилья к концертной площадке Plenitude Arena в Нантере.

По оценке La Tribune, только первая часть концертной резиденции могла принести гостиничному сектору около 165 миллионов евро.

Рестораны продлили часы работы, а бары устроили вечеринки

Выступления певицы заметно повлияли и на ресторанный бизнес.

Особенно выиграли заведения возле концертной арены в Нантере, где в дни выступлений свободных столиков практически не оставалось. Некоторые рестораны даже продлили часы работы, чтобы обслужить всех желающих.

При этом тематические мероприятия проходили не только рядом с ареной, но и по всему Парижу.

Рестораны предлагали специальные меню, бары устраивали караоке-вечера с песнями Селин Дион, а ночные клубы организовывали танцевальные вечеринки, посвященные певице.

Большинство таких мероприятий были платными и требовали предварительного бронирования.

Например, один из ресторанов XVII округа Парижа предлагал ужин за 42 евро, после которого заведение превращалось в танцевальную площадку, работавшую до двух часов ночи.

Экономический эффект — до 1,95 миллиарда евро

По оценкам финансовой группы Natixis, влияние парижских концертов Селин Дион распространяется на значительно большее число отраслей, чем может показаться на первый взгляд.

Многие иностранные поклонники приезжали в Париж не на один вечер, а оставались на несколько дней. Помимо концертов, они посещали музеи, рестораны, магазины и туристические достопримечательности, увеличивая доходы местного бизнеса.

Дополнительную выгоду получают и менее очевидные отрасли, включая страхование и услуги безопасности.

Согласно оценке эксперта, приведенной BFMTV весной 2026 года, шестнадцать осенних концертов певицы могут принести французской экономике около 1,2 миллиарда евро.

Если учитывать еще десять выступлений, запланированных на весну 2027 года, предполагаемый совокупный экономический эффект достигнет 1,95 миллиарда евро.

При этом речь идет о прогнозных расчетах, а не об уже полученной выручке.

Таким образом, концертный тур Селин Дион стал не только масштабным музыкальным событием, но и важным экономическим фактором для Парижа. И весной следующего года французская столица рассчитывает вновь принять сотни тысяч поклонников певицы.