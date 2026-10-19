За первые девять месяцев 2026 года в Латвию ввезли более 174 тысяч тонн продовольствия и кормов из России и Беларуси. По данным Продовольственно-ветеринарной службы, поставки из России осуществляли 116 предприятий, из Беларуси — 39. При этом число латвийских компаний, участвующих в таких поставках, заметно сократилось по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на действующие ограничения, через латвийскую границу продолжают поступать продукты питания и корма российского и белорусского происхождения. За январь–сентябрь 2026 года общий объем таких поставок составил 174 428 тонн, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на данные Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС).

Из России было ввезено 129 603 тонны продукции, из Беларуси — 44 825 тонн.

Согласно данным ПВС, за девять месяцев продовольствие и корма из России ввозили 116 предприятий, а из Беларуси — 39.

При этом на пограничных контрольных пунктах получателями российских грузов были указаны 36 латвийских компаний, белорусских — 15.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество латвийских предприятий, ввозивших такую продукцию из России, сократилось на 23%, а из Беларуси — на 48%.

Что ввозят из России

Основную часть российских поставок составляют остатки и отходы пищевой промышленности, а также готовые корма для животных. За девять месяцев их объем достиг 108 138 тонн. Согласно документам, конечным пунктом назначения всех этих грузов была Латвия.

На втором месте — сахаристые кондитерские изделия, которых было ввезено 15 398 тонн. Из них 15 373 тонны предназначались для Латвии, а 25 тонн — для других государств Европейского союза.

Кроме того, через латвийскую границу поступило 3148 тонн съедобных овощей, отдельных корнеплодов и клубнеплодов из России. Однако для всего этого объема конечным пунктом назначения были указаны другие страны ЕС.

Какие товары поступают из Беларуси

В поставках из Беларуси преобладают сахар и сахаристые кондитерские изделия. По данным ПВС, за январь–сентябрь их было ввезено 34 127 тонн. Из этого количества 33 901 тонна предназначалась для Латвии, а 226 тонн — для других стран Евросоюза.

Еще одна крупная категория — остатки и отходы пищевой промышленности, а также готовые корма для животных. Их объем, согласно приведенным данным, составил 13 254 тонны. Из них 6488 тонн были предназначены для Латвии, а 6766 тонн — для других государств ЕС.

Кроме того, из Беларуси ввезли 3418 тонн напитков, алкогольных жидкостей и уксуса. Практически весь этот объем — 3398 тонн — имел Латвию в качестве конечного пункта назначения. Еще 20 тонн предназначались для других стран ЕС.

Почему часть запрещенных товаров все еще проходит через Латвию

В Продовольственно-ветеринарной службе поясняют, что латвийское законодательство предусматривает исключения для определенных поставок сельскохозяйственной продукции и кормов.

В частности, товары, на которые распространяются установленные Кабинетом министров ограничения на импорт в Латвию, могут быть ввезены для последующей поставки получателю в другом государстве Евросоюза с применением освобождения от налога на добавленную стоимость.

Таким образом, некоторые грузы могут пересекать латвийскую границу, даже если их конечным пунктом назначения является другая страна ЕС.

При этом ПВС подчеркивает, что не располагает информацией о дальнейших таможенных процедурах, применяемых к таким товарам.

Служба осуществляет государственный контроль за оборотом продовольствия и ветеринарной сферой и находится в ведении Министерства земледелия.