Латвийская авиакомпания airBaltic получила отсрочку до 10 ноября для выполнения одного из условий финансовой реструктуризации — сохранения определенных договоров с группой Lufthansa. Решение поддержало большинство новых кредиторов, предоставляющих авиакомпании финансирование на сумму до 350 млн евро. Несоблюдение условий реструктуризации может повлиять на получение следующих траншей средств.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic получила согласие большинства кредиторов на продление срока, в течение которого она должна сохранить или принять на себя определенные договоры о сотрудничестве с группой Lufthansa. Новый срок установлен до 10 ноября 2026 года, свидетельствуют представленные в суд документы, сообщает агентство ЛЕТА.

Это решение принято в рамках реструктуризации финансовых обязательств airBaltic по американской процедуре Chapter 11.

Первоначально авиакомпания должна была выполнить соответствующее условие в течение 30 дней после подачи заявления о реструктуризации. Поскольку заявление было подано 14 сентября, срок ориентировочно истекал 14 октября.

Теперь большинство кредиторов, предоставляющих финансирование по схеме debtor-in-possession (DIP), согласились дать авиакомпании дополнительное время.

Почему договоры с Lufthansa имеют значение

Сохранение определенных соглашений с группой Lufthansa является одним из обязательных этапов плана реструктуризации airBaltic.

В судебных документах такие условия обозначаются как контрольные этапы — milestones. Их выполнение связано с доступом авиакомпании к финансированию, необходимому для продолжения деятельности во время реструктуризации.

Ранее airBaltic обратилась в суд с просьбой утвердить принятие на себя конкретного договора мокрого лизинга (wet lease) с Austrian Airlines, входящей в группу Lufthansa.

По таким договорам одна авиакомпания предоставляет другой не только самолет, но и экипаж, техническое обслуживание и страхование.

Согласно судебным документам, группа Lufthansa проинформирована о продлении срока.

При этом отсрочка не означает, что все условия уже выполнены. Она лишь предоставляет airBaltic дополнительное время для сохранения необходимых соглашений.

На кону финансирование до 350 миллионов евро

В рамках реструктуризации airBaltic получила обязательства от финансовых организаций предоставить до 350 млн евро нового финансирования по схеме DIP.

Эти средства предназначены для поддержания ликвидности и текущей деятельности авиакомпании во время процедуры Chapter 11.

Первый транш в размере 140 млн евро уже получен. Из этой суммы 78,925 млн евро предусмотрены для выкупа восьми самолетов и семи двигателей.

Организатором привлечения финансирования выступила Strategic Value Partners (SVP). Обязательства по предоставлению средств взяли на себя Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners.

Процентная ставка по финансированию составляет SOFR плюс восемь процентных пунктов — в настоящее время около 12% годовых.

Кроме того, условия предусматривают дополнительные комиссионные платежи на сумму до 52,5 млн евро.

Невыполнение предусмотренных графиком реструктуризации контрольных этапов может повлиять на доступ airBaltic к следующим траншам финансирования.

Прежний план займа под 25% реализован не будет

Получение нового DIP-финансирования означает отказ от ранее рассматривавшегося плана привлечения до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых.

Однако новые условия устраивают не всех кредиторов.

Группа держателей облигаций Ad Hoc Group подала в суд возражения против условий DIP-финансирования и его возможного влияния на обеспечение требований владельцев облигаций.

Таким образом, реструктуризация сопровождается разногласиями между различными группами кредиторов.

Что будет с рейсами и билетами airBaltic

В авиакомпании подчеркивают, что процедура Chapter 11 не означает прекращения полетов. Во время реструктуризации airBaltic продолжает выполнять запланированную полетную программу и обслуживать пассажиров в обычном режиме.

Действующие билеты и бронирования сохраняют силу. Пассажиры также могут продолжать приобретать билеты на будущие рейсы.

Процедура Chapter 11 предусматривает судебную защиту компании от требований кредиторов на период реструктуризации финансовых обязательств. Итогом процесса должен стать план реорганизации, который необходимо утвердить в суде.

Предполагается, что реструктуризация может завершиться в середине 2027 года.

Кому принадлежит airBaltic

Летом 2025 года немецкая группа Lufthansa стала акционером латвийской авиакомпании.

В настоящее время структура акционеров airBaltic выглядит следующим образом:

Акционер Доля Латвийское государство 88,37% Lufthansa 10% Aircraft Leasing 1 (Ларс Тюссен) 1,62% Остальные акционеры 0,01%

Основной капитал авиакомпании составляет 41,819 млн евро.

По итогам 2025 года оборот концерна airBaltic увеличился на 4,2%, достигнув 779,344 млн евро. Убытки составили 44,337 млн евро — в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.

За год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше предыдущего показателя.

Несмотря на рост оборота и пассажиропотока, компания продолжает реструктуризацию долговых обязательств. Ближайшим важным сроком в этом процессе станет 10 ноября, когда истечет согласованная кредиторами отсрочка по договорам с группой Lufthansa.