Шведская финансовая группа "Skandinaviska Enskilda Banken" (SEB) выплатит властям США 33 млн долларов (29 млн евро) в связи с недостатками в контроле за отмыванием денег в своих подразделениях в странах Балтии, сообщила группа.

Соглашение было достигнуто после того, как Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк завершил проверку процедур изучения клиентов и мониторинга транзакций в балтийских подразделениях SEB за период с 2015 по 2019 год.

Министерство юстиции США также завершило оценку деятельности группы, однако решило не предпринимать никаких мер. Таким образом, в США завершена проверка ранее применявшихся SEB мер по предотвращению отмывания денег.

Регулятор установил, что в рассматриваемый период в балтийских подразделениях SEB были выявлены недостатки в документации клиентов, оценке рисков отмывания денег и мерах по их снижению.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк отметил, что SEB сотрудничала со следствием и приняла меры для устранения выявленных недостатков.

SEB работает в Швеции и странах Балтии, предоставляя широкий спектр финансовых услуг. В Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии группа специализируется на обслуживании корпоративных клиентов и инвестиционно-банковских услугах.