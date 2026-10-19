Повседневная жизнь современного города не заканчивается в светлое время суток — тем паче, что в наших северных широтах осенне-зимний период настоятельно требует профессионального подхода к освещению.

Проблемой вплотную занялся на минувшей неделе муниципальный Комитет по внешней среде и мобильности, коему, помимо общественного транспорта и уличного движения, подотчетны и фонари.

В процессе продолжающейся реновации в городе заменяются 46 638 старых натриевых светильников и 16 196 столбов, многие из которых до сих пор… деревянные! Вместо них устанавливаются металлические оцинкованные столбы. Поставят также 17 432 новые консоли освещения, в том числе закрепляемые на зданиях.

В результате это позволит сократить выбросы CO2 на 62%. Временные графики подразделяются на «административный этап» и «этап строительства и содержания». Весь процесс продлится как минимум до 2034 года, а строительный надзор выкатывается и в еще более светлое будущее…

В общей сложности освещение будет реконструировано (либо появится заново) на 62 километрах столичных магистралей. К примеру, ваш автор неоднократно поражался кромешной тьме, в коей 29-й автобус вечерами объезжает Кишэзерс по Яунциема гатве — но вскоре освещение появится и на этой улице.

Будет улучшено освещение на таких еженощно используемых автомобилистами маршрутах, как улицы Дзелзавас, Тилта, Дунтес и Густава Земгала гатве. Работы на магистральных улицах планируется завершить до конца 2028 года.

Локальные публичные пространства также подключаются к общей сети освещения: историческая застройка ул. Ерсикас, что в Латгальском форштадте; Саркандаугавский парк; Зиемниеккалнская велодорожка; детские площадки на ул. Ростокас (Золитуде), Мирдзас Кемпес (Межапарк) и т. д. Окраинная электрификация — до конца 2029 года.

Без ответа пока остается вопрос — уберут ли в Риге под землю все электрические кабели. 1500 км проводов высокого напряжения — это вызов и риск. Так что вопрос — политический…

А вот теперь о самом главном: сколько это стоит

По расчетам экспертов, смета программы «умной» электрификации Риги составит 157,18 миллиона евро. Или примерно по 260 евро на одного рижанина.

Фирма PricewaterhouseCoopers SIA подписала с властями рамочный договор о надзоре за проектом. Причем сделано это было буквально в последние дни работы прежней Рижской думы — 25 мая 2025 года.

Схема публично-приватного партнерства (PPP) должна позволить не особо напрягаться: за 17 лет столица будет потихоньку платить по 9,5 миллиона евро в год.

В свою очередь, 26 февраля 2026 года был открыт конкурс № AMD-2025/91 на «оценку, уточнение и разработку технической документации». Победителем было объявлено ООО Livarts, после чего к руководству города с жалобой обратились главы Латвийской ассоциации оптовых торговцев электроматериалами (Денис Беляев) и Латвийской ассоциации энергоэффективности (Раймондс Кейранс).

Согласно доступным в публичном пространстве данным, оборот предприятия в 2024 году составил всего 17 478 евро, к тому же предприятие завершило год с убытками. «В период последних трех лет у предприятия был отрицательный собственный капитал, — отмечается в письме двух ассоциаций, — а также низкий уровень ликвидности… который существенно отстает от общепринятых показателей финансовой стабильности».

Названное предприятие всего один раз участвовало в публичном конкурсе. К тому же в нем официально трудится только один работник.

«Непонятно, как один человек (член правления ООО Livarts Вилнис Страздс) способен за запланированные шесть месяцев качественно исполнить эти обязанности. Если в силу каких-то неизвестных нам причин эту работу действительно может провести один человек, тогда непонятно, почему самоуправление этого не делает своими силами».

До 2024 года у муниципалитета имелось собственное профильное предприятие — ООО Rīgas gaisma, однако прежний мэр Вилнис Кирсис («Новое Единство») решил, что это лишняя сущность, и слил компанию с исполнительными структурами города. Ныне эти функции выполняет Департамент по внешним пространствам и мобильности, за коим в качестве политического надзирателя поставлен одноименный комитет, руководимый Мартой Котелло («Прогрессивные»).