Совет по конкуренции Латвии выявил картельный сговор между предприятиями похоронной отрасли. За нарушение законодательства о конкуренции на компании наложены штрафы на общую сумму более 47 тысяч евро. Подробности дела ведомство представит во вторник, 20 октября.

Совет по конкуренции Латвии (СК) принял решение, которым установил факт картельного сговора в похоронной отрасли. Об этом агентству ЛЕТА сообщили представители ведомства.

За выявленные нарушения законодательства о конкуренции на предприятия наложены штрафы, общая сумма которых превышает 47 000 евро.

Подробности расследования Совет по конкуренции пока не раскрыл. В частности, не сообщается, какие именно компании участвовали в сговоре, в чем заключались согласованные действия и как долго продолжалось нарушение.

Дополнительную информацию ведомство представит на пресс-конференции во вторник, 20 октября, в 10:00.

В ней примет участие председатель Совета по конкуренции Иева Шмите.

Ожидается, что в ходе пресс-конференции будут представлены подробности принятого решения и выявленных нарушений.