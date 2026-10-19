Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) при проверке импортной продукции обнаружила в зелёном чае китайского происхождения остатки пестицида, запрещённого в Европейском союзе. Кроме того, в чае выявлено превышение допустимого содержания ещё двух пестицидов. Опасную партию запретили продавать.

Как сообщает ПВС, нарушения были обнаружены в ходе пограничного контроля.

Речь идёт о партии зелёного чая китайского происхождения весом 57,6 килограмма с номером партии 8810.

Продукция упаковывается и производится в Узбекистане.

Лабораторные исследования выявили в продукции остатки толфенпирада — пестицида, запрещённого к применению в Европейском союзе.

Кроме того, было установлено превышение максимально допустимых уровней остатков двух других пестицидов — лямбда-цигалотрина и тиаметоксама.

При этом, согласно информации ПВС, чай имеет китайское происхождение, но произведён и упакован в Узбекистане.

Нарушения обнаружены и в 22 тоннах горчичных семян

Во время пограничного контроля специалисты PVD выявили ещё одну партию продукции, не соответствующую требованиям безопасности.

Речь идёт о 22 тоннах горчичных семян из Казахстана с номером партии 248K-2013.

Лабораторная проверка показала, что содержание эруковой кислоты в семенах превышает максимально допустимый уровень.

Эруковая кислота относится к мононенасыщенным жирным кислотам омега-9. Она естественным образом содержится в семенах некоторых масличных культур, в том числе рапса и горчицы, а также в получаемых из них маслах.

Однако её содержание в пищевой продукции регулируется, поскольку чрезмерное поступление эруковой кислоты с пищей может представлять риск для здоровья.

Что будет с задержанными партиями

ПВС запретила распространение обеих партий продукции.

Как сообщили в службе, чай и горчичные семена будут уничтожены либо отправлены в третью страну, то есть за пределы Европейского союза.

Таким образом, выявленная при пограничном контроле продукция не должна поступить в продажу на территории Латвии.

Информация об обнаруженных нарушениях передана в систему быстрого оповещения Европейского союза, предназначенную для обмена сведениями об опасных пищевых продуктах и кормах.

Продовольственно-ветеринарная служба находится в ведении Министерства земледелия Латвии и осуществляет государственный надзор за безопасностью пищевой продукции и ветеринарной сферой.