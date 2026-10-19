Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) при проверке импортной продукции обнаружила в зелёном чае китайского происхождения остатки пестицида, запрещённого в Европейском союзе. Кроме того, в чае выявлено превышение допустимого содержания ещё двух пестицидов. Опасную партию запретили продавать.
Как сообщает ПВС, нарушения были обнаружены в ходе пограничного контроля.
Речь идёт о партии зелёного чая китайского происхождения весом 57,6 килограмма с номером партии 8810.
Продукция упаковывается и производится в Узбекистане.
Лабораторные исследования выявили в продукции остатки толфенпирада — пестицида, запрещённого к применению в Европейском союзе.
Кроме того, было установлено превышение максимально допустимых уровней остатков двух других пестицидов — лямбда-цигалотрина и тиаметоксама.
При этом, согласно информации ПВС, чай имеет китайское происхождение, но произведён и упакован в Узбекистане.
Нарушения обнаружены и в 22 тоннах горчичных семян
Во время пограничного контроля специалисты PVD выявили ещё одну партию продукции, не соответствующую требованиям безопасности.
Речь идёт о 22 тоннах горчичных семян из Казахстана с номером партии 248K-2013.
Лабораторная проверка показала, что содержание эруковой кислоты в семенах превышает максимально допустимый уровень.
Эруковая кислота относится к мононенасыщенным жирным кислотам омега-9. Она естественным образом содержится в семенах некоторых масличных культур, в том числе рапса и горчицы, а также в получаемых из них маслах.
Однако её содержание в пищевой продукции регулируется, поскольку чрезмерное поступление эруковой кислоты с пищей может представлять риск для здоровья.
Что будет с задержанными партиями
ПВС запретила распространение обеих партий продукции.
Как сообщили в службе, чай и горчичные семена будут уничтожены либо отправлены в третью страну, то есть за пределы Европейского союза.
Таким образом, выявленная при пограничном контроле продукция не должна поступить в продажу на территории Латвии.
Информация об обнаруженных нарушениях передана в систему быстрого оповещения Европейского союза, предназначенную для обмена сведениями об опасных пищевых продуктах и кормах.
Продовольственно-ветеринарная служба находится в ведении Министерства земледелия Латвии и осуществляет государственный надзор за безопасностью пищевой продукции и ветеринарной сферой.
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