Клиенты Revolut столкнулись с серьёзными техническими проблемами: банковские карты перестали работать у части пользователей, возникли трудности со снятием наличных и доступом к финансовым услугам, передает bb.lv. Причиной перебоев, по предварительным данным, стал сбой в европейской инфраструктуре Google Cloud, затронувший дата-центр компании в Лондоне.

Что произошло?

Во вторник, 20 октября, в работе облачной платформы Google Cloud произошёл технический сбой, затронувший европейскую инфраструктуру компании.

Одновременно о масштабных проблемах сообщил финансовый сервис Revolut, которым пользуются в том числе жители Латвии.

Клиенты столкнулись с недоступностью или ограниченной работой ряда услуг. Среди наиболее существенных проблем — невозможность расплатиться банковской картой и снять наличные в банкомате.

Таким образом, техническая неисправность затронула не только цифровые сервисы, но и повседневные финансовые операции.

Почему сбой Google повлиял на банковские услуги?

Google Cloud предоставляет компаниям облачную инфраструктуру, необходимую для работы приложений, обработки данных и других цифровых операций.

Когда в такой инфраструктуре возникают неполадки, последствия могут одновременно почувствовать пользователи разных сервисов.

В случае Revolut проблемы совпали по времени со сбоем в лондонском дата-центре Google Cloud.

По информации Reuters, источник агентства подтвердил связь перебоев в работе Revolut с техническими проблемами облачной платформы Google.

Что будет с деньгами клиентов?

На фоне перебоев Revolut заверил пользователей, что их денежные средства и персональные данные находятся в безопасности.

Таким образом, компания отделяет технические проблемы с доступом к услугам от вопросов сохранности клиентских средств.

При этом временная невозможность воспользоваться картой или снять наличные может создавать серьёзные неудобства, особенно для людей, которые используют Revolut в качестве основного финансового сервиса.

Проблемы возникли и у другого банка

О трудностях сообщил также немецкий ING.

По имеющейся информации, некоторые его клиенты столкнулись с проблемами при входе в интернет-банк.

Однако сам факт одновременного возникновения неполадок ещё не означает, что все они имели одну и ту же техническую причину.

Что делать клиентам Revolut?

При возникновении проблем с оплатой картой или снятием наличных пользователям стоит проверять официальные сообщения Revolut о состоянии сервисов.

Если операция не проходит, разумно воспользоваться альтернативным способом оплаты, если он доступен.

При этом не следует многократно повторять платёж, не убедившись, что предыдущая попытка действительно завершилась неудачей.

Особенно важно сохранять осторожность в отношении сообщений, которые якобы поступают от службы поддержки: технические сбои нередко становятся поводом для мошеннических рассылок.

Один технический сбой — проблемы для множества клиентов

Ситуация с Google Cloud и Revolut вновь показала, насколько сильно современные финансовые услуги зависят от облачной инфраструктуры.

Даже если деньги клиентов находятся в безопасности, неполадки в работе технологической платформы способны временно лишить людей возможности пользоваться привычными банковскими услугами.

Главный вопрос теперь — как быстро удастся полностью восстановить работу сервисов и исключить повторение подобных перебоев.