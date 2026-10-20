Белоруссия ввела запрет на импорт ряда товаров латвийского производства, включая рыбные консервы и промышленную продукцию. Минск объяснил решение «недружественной риторикой» и «неконструктивным подходом» Риги. Новые ограничения объявлены на фоне обострения отношений после инцидентов на латвийско-белорусской границе.

Белоруссия в понедельник, 19 октября, объявила о запрете на ввоз ряда товаров из Латвии. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на «Украинскую правду», которая приводит информацию белорусского государственного агентства БЕЛТА.

По сообщению пресс-службы белорусского правительства, ограничения распространяются на широкий ассортимент продукции латвийского производства, в том числе рыбные консервы и различные промышленные товары.

Полный перечень продукции, подпадающей под запрет, в сообщении не приводится.

«Такое решение принято в связи с тем, что латвийская сторона продолжает придерживаться неконструктивного подхода и недружественной риторики в отношениях с Белоруссией», — заявили в белорусском правительстве.

Отношения обострились после инцидентов на границе

Объявление о торговых ограничениях последовало после нескольких инцидентов на латвийско-белорусской границе в начале октября.

В ночь на 6 октября группа агрессивно настроенных вооруженных мужчин в масках попыталась переправить из Белоруссии в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Сопровождавшие мигрантов лица угрожали латвийским военнослужащим, которые воспрепятствовали незаконному пересечению границы. Спустя несколько часов люди в масках проникли на территорию Латвии и повредили оборудование, используемое для наблюдения за границей.

Ответственность за произошедшее, предположительно, взяла на себя неизвестная группировка. Однако, по оценкам экспертов, инцидент мог быть провокацией, организованной спецслужбами России или Белоруссии.

Лукашенко обвинил Латвию в инсценировке

Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, обвинил латвийскую сторону в организации пограничного инцидента. Он утверждал, что Рига якобы инсценировала произошедшее, чтобы получить дополнительное финансирование от Европейского союза.

Подтверждений этим обвинениям в сообщении не приводится.

Теперь Минск объявил о торговых ограничениях в отношении Латвии, официально объясняя их политикой и заявлениями латвийской стороны.