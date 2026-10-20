За последний год недвижимость в Латвии подорожала примерно на 10%, и предпосылок для заметного снижения цен пока нет. Тем, кто планирует покупку квартиры или дома, возможно, не стоит рассчитывать на то, что через год жилье станет дешевле.

Цены на жилье в Латвии продолжают расти, и в ближайшее время ситуация вряд ли существенно изменится. Такой прогноз в программе «900 секунд» (ТВ3) озвучил руководитель отдела жилищного кредитования банка Luminor Каспар Саусайс.

По его словам, за последний год недвижимость в стране подорожала примерно на 10%. Эксперт допускает, что рост продолжится и в дальнейшем, поскольку основные факторы, влияющие на стоимость жилья, сохраняются.

Почему квартиры продолжают дорожать

На вторичном рынке цены прежде всего зависят от спроса и предложения. Чем больше желающих приобрести жилье при ограниченном количестве доступных объектов, тем выше вероятность дальнейшего подорожания.

В новых проектах ситуация несколько иная. Здесь значительную роль играет стоимость строительства, которая, по оценке эксперта, вряд ли начнет снижаться.

«Строительные расходы, скорее всего, не снизятся, поэтому нет оснований ожидать снижения цен и на жилье в новых проектах», — пояснил Саусайс.

Это означает, что покупателям, рассматривающим квартиры в новостройках, пока не стоит рассчитывать на существенное удешевление таких объектов.

Жилищных кредитов стало больше

Несмотря на рост цен, интерес жителей Латвии к приобретению недвижимости остается высоким. В первом полугодии этого года банк выдал на 13% больше жилищных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом Саусайс не видит признаков перегрева рынка. По его оценке, кредитование развивается умеренно, а увеличение числа выданных займов не выглядит чрезмерным.

«Это очень здоровый темп», — охарактеризовал ситуацию эксперт.

В Латвии жилье все еще дешевле, чем у соседей

Еще один фактор, который может способствовать дальнейшему росту цен, — разница в стоимости недвижимости между странами Балтии. По словам Саусайса, квартиры и дома в Латвии пока стоят дешевле, чем в Литве и Эстонии. Особенно заметна разница при сравнении Риги с Вильнюсом и Таллином.

«Если смотреть на ситуацию в странах Балтии, Латвия находится в очень выгодном положении», — отметил представитель Luminor.

По его мнению, это оставляет латвийскому рынку пространство для дальнейшего роста цен и постепенного сближения с соседними странами.

Покупать квартиру на всю жизнь или на несколько лет?

Эксперт обратил внимание и на различия в поведении покупателей. По его наблюдениям, жители Латвии чаще, чем литовцы и эстонцы, рассматривают покупку недвижимости как решение на десятилетия.

«Жители Латвии больше ориентируются на жилье на всю жизнь», — рассказал Саусайс.

Однако такой подход не всегда оправдан. В банке советуют не пытаться заранее предусмотреть потребности на 10–15 лет вперед, а выбирать недвижимость с учетом ближайших нескольких лет.

Это особенно актуально для тех, чьи семейные обстоятельства, доходы или требования к жилплощади могут со временем измениться.

Стоит ли откладывать покупку?

По мнению Саусайса, если человеку действительно необходимо жилье и его финансовое положение позволяет совершить покупку, ожидание заметного падения цен может не принести желаемой выгоды.

При этом прогноз эксперта не означает, что все квартиры будут дорожать одинаково: стоимость конкретного объекта по-прежнему зависит от его расположения, состояния и спроса.

Главный вывод для потенциальных покупателей — рассчитывать на скорое и существенное снижение цен на латвийском рынке недвижимости пока не приходится.