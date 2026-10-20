Совет по конкуренции Латвии выявил картельный сговор в похоронной отрасли и оштрафовал восемь предприятий на общую сумму 47 124 евро. Компании согласовывали участие в государственных и муниципальных закупках, подавали фиктивные предложения и обменивались коммерческой информацией. Нарушения затронули не менее 13 закупок общей предполагаемой стоимостью около двух миллионов евро.

Совет по конкуренции (СК) установил существование картельного соглашения между предприятиями, работающими в похоронной отрасли Латвии. За нарушение законодательства о конкуренции на восемь компаний наложены штрафы на общую сумму 47 124 евро.

Об этом во вторник, 20 октября, на пресс-конференции сообщила председатель Совета по конкуренции Иева Шмите, передает агентство ЛЕТА.

Расследование показало, что предприятия договаривались об участии в публичных закупках услуг по захоронению умерших и их перевозке специализированным транспортом.

Как действовал картель

По данным Совета по конкуренции, участники соглашения координировали свои действия как минимум в 13 публичных закупках, организованных в период с 2020 по 2025 год.

Компании использовали несколько способов ограничения конкуренции:

заранее согласовывали, кто будет участвовать в конкретной закупке, а кто откажется от участия;

обменивались коммерчески чувствительной информацией;

подавали фиктивные предложения, создавая видимость конкуренции;

без обоснованных причин отзывали ранее поданные предложения.

Такие действия позволяли участникам картеля распределять закупки между собой вместо того, чтобы конкурировать за получение договоров.

Заказчиками услуг выступали Рижская Восточная клиническая университетская больница, государственные центры социального ухода, Рижское самоуправление и Государственная полиция.

Общая предполагаемая стоимость затронутых закупок составляла около двух миллионов евро. В эту сумму включены и закупки, которые впоследствии были прерваны или прекращены.

Какие предприятия оштрафованы

Самый крупный штраф назначен компании Krematoriju apvienība — 22 748 евро.

Размеры остальных штрафов:

Предприятие Штраф Krematoriju apvienība 22 748 € ABSocial и Rīgas memoriālais centrs (как один участник рынка) 13 980 € Flammax 7 249 € RR Company 1 047 € Terrawood 700 € Fungi International 700 € Sanitārais Transports 700 € Всего 47 124 €

При определении штрафов Совет по конкуренции учитывал роль каждого участника в нарушении. Размер санкций составил от 2% до 4,5% нетто-оборота предприятий за последний финансовый год.

В ходе расследования СК также установил активное участие компании Nacionālais apbedīšanas dienests. Однако предприятие прекратило деятельность в 2024 году, поэтому дело в отношении него не возбуждалось и штраф не назначался.

Участникам картеля грозит запрет на государственные закупки

Картельные соглашения при проведении закупок считаются одним из наиболее серьезных нарушений законодательства о конкуренции. За подобные действия предприятие может быть оштрафовано на сумму до 10% его годового нетто-оборота, но не менее 700 евро.

Кроме того, участникам картеля запрещается участвовать в публичных закупках в течение трех лет после вступления решения Совета по конкуренции в силу.

Расследование началось в прошлом году

Еще в октябре 2025 года Совет по конкуренции провел процессуальные действия на нескольких предприятиях и объектах похоронной отрасли. Основанием стала информация о возможном обмене коммерчески чувствительными данными и согласовании предложений при участии в публичных закупках.

Ранее СК не исключал, что к нарушениям могли быть причастны и другие участники рынка.

В связи с этим ведомство призывало предприятия, располагающие информацией о картельных соглашениях, воспользоваться Программой снисхождения. Она позволяет участникам нарушения, добровольно сообщившим о нем и выполнившим необходимые условия, претендовать на полное освобождение от штрафа или существенное уменьшение его размера.