Каждое утро они надевают деловую одежду, берут сумку и отправляются якобы на работу. Но вместо офиса идут в библиотеку, кафе или торговый центр. В Китае распространяется необычное явление: люди, потерявшие работу, продолжают изображать привычную трудовую жизнь, чтобы скрыть увольнение от родных и близких.

Социальные сети Китая заполнили истории людей, которые ежедневно отправляются на несуществующую работу. Они выходят из дома в обычное время, проводят целый день вне квартиры, а вечером возвращаются, словно только что закончили очередную смену.

Причина такого поведения — не только желание избежать неприятных вопросов. Для многих признание в потере работы означает серьёзный удар по самооценке и социальному положению.

В офис не надо, но из дома всё равно уходят

После увольнения некоторые китайцы продолжают соблюдать прежний распорядок дня. Утром они собираются, завтракают, прощаются с родственниками и отправляются в город.

Правда, теперь их рабочими местами становятся общественные библиотеки, недорогие кафе, торговые центры и парки.

Здесь можно провести несколько часов, воспользоваться интернетом, просмотреть вакансии, отправить резюме или просто дождаться вечера.

Главное — вернуться домой в привычное время, чтобы у членов семьи не возникло подозрений.

Так создаётся видимость обычной жизни, хотя на самом деле человек уже лишился источника дохода.

Как притвориться работающим: советы набирают миллионы просмотров

Необычная практика получила широкое распространение в китайских социальных сетях.

Пользователи рассказывают о собственном опыте и делятся советами, как поддерживать видимость трудовой занятости.

Публикации на эту тему, по сообщениям СМИ, собирают сотни миллионов просмотров.

Одни участники обсуждений воспринимают происходящее с иронией, другие признаются, что оказались в похожей ситуации.

Для кого-то ежедневный выход из дома становится способом сохранить привычный ритм жизни. Для других — возможностью избежать болезненного разговора с родителями или супругами.

Однако за внешне комичной ситуацией скрывается серьёзная социальная проблема.

Почему китайцы боятся признаться в увольнении?

В китайском обществе стабильная работа традиционно воспринимается как важный показатель жизненного успеха.

Потеря должности может сопровождаться не только финансовыми трудностями, но и чувством стыда перед родственниками.

Особенно тяжело переживают увольнение люди, от которых зависит материальное благополучие семьи.

Некоторые опасаются разочаровать родителей, другие не хотят тревожить супругов или объяснять знакомым, почему больше не работают.

В результате человек оказывается в непростой ситуации: денег становится меньше, перспективы трудоустройства остаются неопределёнными, а дома приходится делать вид, будто ничего не произошло.

Рынок труда переживает непростые времена

Эксперты связывают распространение этого явления с экономическими трудностями, которые отражаются на занятости населения.

Одним из факторов называют продолжительный кризис на китайском рынке недвижимости.

Проблемы строительного сектора затрагивают не только застройщиков, но и связанные отрасли, от производства строительных материалов до финансовых и сервисных компаний.

Дополнительное давление на рынок труда оказывает автоматизация.

Предприятия всё активнее внедряют цифровые технологии и системы искусственного интеллекта, способные выполнять часть задач, прежде требовавших участия человека.

Это меняет требования к работникам и усиливает конкуренцию за отдельные вакансии.

При этом утверждать, что именно искусственный интеллект стал главной причиной распространения «фиктивных походов на работу», было бы преждевременно. На занятость влияет целый комплекс экономических и социальных факторов.

Безработица, о которой не знают даже близкие

У необычной практики есть и психологическая сторона.

Продолжая ежедневно выходить из дома, человек сохраняет хотя бы внешнее ощущение стабильности.

Привычный маршрут, утренние сборы и возвращение вечером создают иллюзию того, что жизнь по-прежнему находится под контролем.

Но такая стратегия имеет очевидный недостаток: необходимость постоянно скрывать правду может усиливать стресс.

Кроме того, пока родственники уверены, что человек работает, они не всегда понимают, почему семейные финансы ухудшаются и почему ему необходима поддержка.

Поэтому за необычным поведением китайских безработных можно увидеть не только страх признаться в увольнении, но и более глубокую проблему — зависимость самооценки от профессионального статуса.

Работа исчезла, а необходимость делать вид, что всё хорошо, осталась

Истории китайцев, ежедневно отправляющихся на несуществующую работу, на первый взгляд могут показаться забавными. Но в действительности они рассказывают о страхе потерять уважение близких, столкнуться с общественным осуждением и признать собственную уязвимость.

Экономические трудности, высокая конкуренция и изменения на рынке труда лишь усиливают это давление.

Самое печальное в этой истории то, что человек может потерять работу, но продолжать тратить целые дни на то, чтобы никто об этом не узнал. И тогда безработица превращается не только в финансовую проблему, но и в тяжёлую тайну, которую приходится скрывать даже от собственной семьи.