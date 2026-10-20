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Минск объявил войну латвийским шпротам: Беларусь вводит ответные торговые запреты 2 220

Бизнес
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Минск объявил войну латвийским шпротам: Беларусь вводит ответные торговые запреты
ФОТО: BB.LV/AI

Латвийские рыбные консервы и целый ряд промышленных товаров оказались под запретом в Беларуси. Минск объясняет решение «недружественной риторикой» Риги. Однако какие именно товары больше нельзя поставлять на белорусский рынок и насколько серьёзным окажется удар по латвийским производителям, пока неизвестно.

Как сообщает агентство Reuters, правительство Беларуси объявило об ограничениях на ввоз отдельных товаров латвийского происхождения. Белорусские власти объяснили решение сохранением «неконструктивных подходов» и «недружественной риторики» со стороны Латвии.

Шпроты попали под раздачу

Среди товаров, на которые распространяются новые ограничения, прямо названы рыбные консервы и различные промышленные изделия.

Однако полный перечень запрещённой продукции белорусские власти пока не опубликовали. Неизвестны и конкретные товарные коды, по которым таможенные службы будут определять, какие грузы подлежат запрету.

В первоначальном сообщении правительства также не уточняются дата вступления ограничений в силу, возможные исключения и порядок применения новых правил к товарам, которые уже находятся в пути.

Эти детали особенно важны для латвийских экспортёров, транспортных компаний и импортёров, работающих с белорусским рынком.

Сначала ограничения ввела Латвия

Решение Минска последовало за расширением латвийских запретов на импорт российской и белорусской продукции.

С 1 сентября 2026 года в Латвии вступили в силу ограничения на ввоз отдельных промышленных товаров из России и Беларуси.

Под запрет попали печатная продукция, одежда, обувь, головные уборы, игрушки, игры и спортивный инвентарь.

Причём ограничения затронули не только товары, непосредственно поставляемые из России и Беларуси, но и продукцию российского и белорусского происхождения, поступающую через третьи страны.

Затем, 1 октября, латвийский парламент одобрил дальнейшее расширение национального импортного запрета.

На этот раз ограничения распространили на более широкий перечень продовольственных товаров, включая сладости, шоколад, соусы, готовые супы, некоторые виды растительной продукции и консервы.

Латвийские власти объясняют эти меры соображениями национальной безопасности, поддержкой Украины и стремлением ограничить экспортные доходы России и Беларуси.

Минск решил ответить

Белорусские власти связывают новый запрет с политикой Латвии в отношении Беларуси.

При этом в официальном сообщении Минска не указано, что ограничения являются прямым ответом на какой-либо конкретный латвийский закон или постановление.

Тем не менее последовательность событий очевидна: Рига расширяет ограничения на российские и белорусские товары, после чего Минск объявляет о запрете на ввоз части латвийской продукции.

Таким образом, экономические отношения между соседними странами продолжают сокращаться на фоне политических разногласий.

Что теперь будет с латвийскими производителями?

Пока оценить возможные убытки предприятий сложно.

Для этого необходимо знать полный список запрещённых товаров, объёмы поставок в Беларусь и долю белорусского рынка в экспорте отдельных производителей.

Особое внимание привлекают рыбные консервы, в том числе знаменитые латвийские шпроты.

Однако до публикации официального перечня нельзя утверждать, что под запрет попали абсолютно все виды латвийских рыбных консервов.

Не исключено, что для одних предприятий новые меры окажутся практически незаметными, тогда как другим придётся искать альтернативные рынки сбыта.

Шпроты стали частью большой политики

Торговые ограничения между Латвией и Беларусью становятся ещё одним проявлением ухудшения отношений между соседними государствами.

Рига объясняет свои решения вопросами безопасности и поддержкой Украины. Минск обвиняет латвийские власти в недружественной политике и вводит собственные запреты.

Насколько болезненным окажется новый удар по латвийскому экспорту, станет ясно после публикации полного перечня ограничений.

Пока же ситуация выглядит весьма символично: в политическом противостоянии двух государств под удар попали даже рыбные консервы.

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#импорт #Латвия #рынок #экспорт #запреты #консервы #Беларусь #торговая война #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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