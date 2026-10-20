С 1 ноября в Латвии вступит в силу обновленный список стран и территорий с низкими или нулевыми налогами. В него добавят острова Теркс и Кайкос, а Фиджи, Панаму, Самоа и Тринидад и Тобаго исключат. Сделки с компаниями из государств, остающихся в списке, подлежат особому налоговому контролю.
Министерство финансов Латвии обновило список стран и территорий с низкими или нулевыми налогами, который вступит в силу 1 ноября 2026 года. Соответствующая информация опубликована в официальном издании Latvijas Vēstnesis, сообщает агентство ЛЕТА.
В обновленный перечень включена территория островов Теркс и Кайкос. Одновременно из него исключены четыре государства — Фиджи, Панама, Самоа и Тринидад и Тобаго.
Изменения связаны с пересмотром европейского списка стран и территорий, не сотрудничающих в налоговых вопросах. Его обновленная версия была опубликована 9 октября в Официальном журнале Европейского союза.
Какие страны останутся в списке
С 1 ноября в латвийском перечне будут находиться восемь стран и территорий:
- Ангилья;
- Гуам (территория США);
- Американское Самоа (территория США);
- Американские Виргинские острова;
- Россия;
- Палау;
- острова Теркс и Кайкос;
- Вануату.
Что это означает для налогоплательщиков
Латвийское законодательство предусматривает особые правила налогообложения при проведении сделок с физическими и юридическими лицами, находящимися или зарегистрированными в странах и территориях с низкими или нулевыми налогами.
В зависимости от характера сделки такие защитные меры могут предусматривать удержание налога при выплате дохода, ограничения на уменьшение налогооблагаемой базы при отчуждении акций и применение правил о контролируемых иностранных компаниях.
Кроме того, сделки с контрагентами из этих юрисдикций могут рассматриваться как сделки между связанными лицами.
Служба государственных доходов (СГД) осуществляет усиленный надзор за такими операциями. Для налогоплательщиков, сотрудничающих с компаниями или лицами из указанных стран, также повышается риск налоговой проверки.
Как формируется список
С июля 2023 года Министерство финансов самостоятельно обеспечивает публикацию обновленного перечня стран и территорий с низкими или нулевыми налогами.
Ведомство направляет информацию для публикации в Latvijas Vēstnesis и размещает ее на своем официальном сайте.
Ранее решения об обновлении списка принимал Кабинет министров.
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