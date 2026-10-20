Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С 1 ноября в Латвии изменится список налоговых офшоров: какие страны исключат и что это означает 0 419

Бизнес
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: документы, калькулятор, компьютер
ФОТО: Unsplash

С 1 ноября в Латвии вступит в силу обновленный список стран и территорий с низкими или нулевыми налогами. В него добавят острова Теркс и Кайкос, а Фиджи, Панаму, Самоа и Тринидад и Тобаго исключат. Сделки с компаниями из государств, остающихся в списке, подлежат особому налоговому контролю.

Министерство финансов Латвии обновило список стран и территорий с низкими или нулевыми налогами, который вступит в силу 1 ноября 2026 года. Соответствующая информация опубликована в официальном издании Latvijas Vēstnesis, сообщает агентство ЛЕТА.

В обновленный перечень включена территория островов Теркс и Кайкос. Одновременно из него исключены четыре государства — Фиджи, Панама, Самоа и Тринидад и Тобаго.

Изменения связаны с пересмотром европейского списка стран и территорий, не сотрудничающих в налоговых вопросах. Его обновленная версия была опубликована 9 октября в Официальном журнале Европейского союза.

Какие страны останутся в списке

С 1 ноября в латвийском перечне будут находиться восемь стран и территорий:

  • Ангилья;
  • Гуам (территория США);
  • Американское Самоа (территория США);
  • Американские Виргинские острова;
  • Россия;
  • Палау;
  • острова Теркс и Кайкос;
  • Вануату.

Что это означает для налогоплательщиков

Латвийское законодательство предусматривает особые правила налогообложения при проведении сделок с физическими и юридическими лицами, находящимися или зарегистрированными в странах и территориях с низкими или нулевыми налогами.

В зависимости от характера сделки такие защитные меры могут предусматривать удержание налога при выплате дохода, ограничения на уменьшение налогооблагаемой базы при отчуждении акций и применение правил о контролируемых иностранных компаниях.

Кроме того, сделки с контрагентами из этих юрисдикций могут рассматриваться как сделки между связанными лицами.

Служба государственных доходов (СГД) осуществляет усиленный надзор за такими операциями. Для налогоплательщиков, сотрудничающих с компаниями или лицами из указанных стран, также повышается риск налоговой проверки.

Как формируется список

С июля 2023 года Министерство финансов самостоятельно обеспечивает публикацию обновленного перечня стран и территорий с низкими или нулевыми налогами.

Ведомство направляет информацию для публикации в Latvijas Vēstnesis и размещает ее на своем официальном сайте.

Ранее решения об обновлении списка принимал Кабинет министров.

×
#налоги #финансы #Латвия #компании
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: шпроты
Изображение к статье: Иева Шмите
Изображение к статье: Рижская дума Эксклюзив!
Изображение к статье: купюры сушатся на веревке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Банковские карты Revolut перестали работать
Бизнес
Изображение к статье: космос
Техно
Изображение к статье: «Хотим отделиться!» Жители Озолниеки требуют вернуть свой край, а власти Елгавского края готовы их выслушать
Политика
1
Изображение к статье: новостройка
Бизнес
Изображение к статье: Минск объявил войну латвийским шпротам: Беларусь вводит ответные торговые запреты
Бизнес
2
Изображение к статье: Американские игуаны используют муравьиный яд для выживания
В мире животных
Изображение к статье: Банковские карты Revolut перестали работать
Бизнес
Изображение к статье: космос
Техно
Изображение к статье: «Хотим отделиться!» Жители Озолниеки требуют вернуть свой край, а власти Елгавского края готовы их выслушать
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео