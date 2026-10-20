С 1 ноября в Латвии вступит в силу обновленный список стран и территорий с низкими или нулевыми налогами. В него добавят острова Теркс и Кайкос, а Фиджи, Панаму, Самоа и Тринидад и Тобаго исключат. Сделки с компаниями из государств, остающихся в списке, подлежат особому налоговому контролю.

Министерство финансов Латвии обновило список стран и территорий с низкими или нулевыми налогами, который вступит в силу 1 ноября 2026 года. Соответствующая информация опубликована в официальном издании Latvijas Vēstnesis, сообщает агентство ЛЕТА.

В обновленный перечень включена территория островов Теркс и Кайкос. Одновременно из него исключены четыре государства — Фиджи, Панама, Самоа и Тринидад и Тобаго.

Изменения связаны с пересмотром европейского списка стран и территорий, не сотрудничающих в налоговых вопросах. Его обновленная версия была опубликована 9 октября в Официальном журнале Европейского союза.

Какие страны останутся в списке

С 1 ноября в латвийском перечне будут находиться восемь стран и территорий:

Ангилья;

Гуам (территория США);

Американское Самоа (территория США);

Американские Виргинские острова;

Россия;

Палау;

острова Теркс и Кайкос;

Вануату.

Что это означает для налогоплательщиков

Латвийское законодательство предусматривает особые правила налогообложения при проведении сделок с физическими и юридическими лицами, находящимися или зарегистрированными в странах и территориях с низкими или нулевыми налогами.

В зависимости от характера сделки такие защитные меры могут предусматривать удержание налога при выплате дохода, ограничения на уменьшение налогооблагаемой базы при отчуждении акций и применение правил о контролируемых иностранных компаниях.

Кроме того, сделки с контрагентами из этих юрисдикций могут рассматриваться как сделки между связанными лицами.

Служба государственных доходов (СГД) осуществляет усиленный надзор за такими операциями. Для налогоплательщиков, сотрудничающих с компаниями или лицами из указанных стран, также повышается риск налоговой проверки.

Как формируется список

С июля 2023 года Министерство финансов самостоятельно обеспечивает публикацию обновленного перечня стран и территорий с низкими или нулевыми налогами.

Ведомство направляет информацию для публикации в Latvijas Vēstnesis и размещает ее на своем официальном сайте.

Ранее решения об обновлении списка принимал Кабинет министров.