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В США разрешили выдать национальной компании Латвии 35 миллионов евро 2 785

Бизнес
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: airBaltic
ФОТО: LETA

Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка в понедельник одобрил выделение латвийской национальной авиакомпании airBaltic оставшейся части первого транша финансирования по схеме debtor-in-possession (DIP) в размере 35 миллионов евро. Об этом сообщил представитель airBaltic Аугустс Зилбертс.

Ранее компания уже получила 140 миллионов евро. Таким образом, после принятого решения первый транш финансирования в размере 175 миллионов евро одобрен в полном объёме.

Зилбертс пояснил, что речь идёт о так называемом DIP-финансировании — кредите, предназначенном для обеспечения повседневной деятельности компании и поддержания её ликвидности в период реструктуризации финансовых обязательств.

Общий объём запланированного финансирования составляет до 350 миллионов евро. Следующие транши будут предоставляться постепенно, по мере выполнения дополнительных условий и получения необходимых судебных решений.

На заседании в понедельник суд также рассмотрел другие вопросы, связанные с процессом реструктуризации. В частности, была одобрена возможность продолжать использовать существующие банковские счета и платёжные системы в Европе, а также привлекать необходимых юридических и финансовых консультантов.

Эти решения позволяют обеспечить непрерывность повседневной деятельности авиакомпании и продолжить процесс реструктуризации.

Согласно временному распоряжению суда, первый транш DIP-финансирования airBaltic составляет 175 миллионов евро из общей запланированной суммы в 350 миллионов евро. Доступ к следующим траншам в размере 125 миллионов и 50 миллионов евро будет зависеть от дополнительных судебных решений и выполнения условий реструктуризации.

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#евро #Латвия #банкротство #финансирование #airbaltic
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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