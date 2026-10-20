Объём займов и обязательств Риги в I полугодии 2026 года составлял 45,5% доходов основного бюджета (около1,5 млрд евро), сообщил в своём отчёте исполнительный директор города Янис Ланге. Это на 3,5 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Долговая нагрузка Риги по-прежнему составляет менее половины доходов бюджета и, соответственно, оценивается как управляемая.

Как указано в официальном отчёте господина Ланге, с I полугодия 2025 года финансовая устойчивость города характеризуется рейтингом A/Stable/A-1, присвоенным международным агентством S&P Global Ratings (Standard & Poor’s). Эта запись включает долгосрочный кредитный рейтинг, прогноз по нему и краткосрочный кредитный рейтинг. Они характеризуют кредитоспособность заёмщика и риск невыполнения им финансовых обязательств.

Долгосрочный кредитный рейтинг A характеризует высокую способность заёмщика выполнять финансовые обязательства. Это инвестиционный уровень — Investment Grade. У эмитента, в данном случае Рижского самоуправления, оценивается как сильная способность своевременно обслуживать долги. Однако он несколько более уязвим к неблагоприятным изменениям экономической конъюнктуры или финансовой среды, чем заёмщики с более высокими рейтингами — AAA или AA.

Прогноз Stable («Стабильный») указывает на то, что в обозримой перспективе агентство не ожидает существенного изменения долгосрочного рейтинга. Это не гарантия его неизменности, а оценка наиболее вероятного сценария при текущих условиях.

Краткосрочный кредитный рейтинг столицы A-1 оценивает способность выполнять краткосрочные финансовые обязательства. Это высокая категория надёжности, однако не высшая: в системе S&P существует также рейтинг A-1+.

Здесь важно отметить: рейтинг сам по себе не означает, что самоуправление прибыльно, что у него мало долгов или что его инвестиции гарантированно окупятся. Он оценивает именно кредитный риск.