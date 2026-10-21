Финансовый консультант airBaltic, американская Seabury Global Aviation Advisors, привлек латвийскую компанию Oaklins Latvia для взаимодействия с акционерами авиакомпании и правительством Латвии в ходе реструктуризации. За эту работу предусмотрена ежемесячная плата в размере 25 000 евро, а также дополнительные вознаграждения за успешное привлечение финансирования или проведение сделок. Общая сумма таких премий может достигать 2,4 млн евро.

Финансовый консультант латвийской национальной авиакомпании airBaltic — Seabury Global Aviation Advisors (Seabury) — привлек в качестве субподрядчика рижскую финансово-консультационную компанию Oaklins Latvia. Об этом свидетельствуют документы, представленные в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, сообщает ЛЕТА.

Согласно дополнительной декларации заместителя председателя Seabury Стефана Крастева, Oaklins Latvia будет помогать в процессе реструктуризации авиакомпании, используя знание латвийского рынка и местные деловые связи.

В частности, компания займется консультированием Seabury по вопросам взаимодействия с акционерами airBaltic, советом авиакомпании, правительством Латвии, Кабинетом министров и другими заинтересованными сторонами.

В ее задачи также входит разработка коммуникационных подходов и общей стратегии отношений с этими участниками, а также консультации по вопросам реструктуризации, связанным с банками.

При этом Oaklins Latvia привлечена именно американским консультантом, а не правительством Латвии, и не действует по поручению Кабинета министров.

25 000 евро ежемесячно и дополнительные премии

Согласно договоренности, Seabury будет выплачивать Oaklins Latvia по 25 000 евро в месяц.

Половина выплат за первые три месяца — в общей сложности 37 500 евро — будет зачтена в счет возможных будущих премий за успешное выполнение задач.

Помимо фиксированной оплаты, латвийская компания сможет получить долю от вознаграждений Seabury за привлечение финансирования и проведение сделок.

В частности, Oaklins Latvia предусмотрено:

20% от премий Seabury за привлечение старшего финансирования в рамках процедуры банкротства (DIP) на сумму до 175 млн евро, а также нового долгового финансирования и капитала;

10% от соответствующей премии за часть старшего DIP-финансирования свыше 175 млн евро;

20% от вознаграждения Seabury за возможные сделки по слиянию, приобретению, продаже компании или ее активов.

Общая сумма этих дополнительных вознаграждений ограничена 2,4 млн евро. При этом ограничение не распространяется на ту часть ежемесячной оплаты, которая не засчитывается в счет премий.

Таким образом, 2,4 млн евро — это максимально допустимая сумма предусмотренных договором премий, а не уже согласованная к выплате сумма.

За привлечение государственных денег премия не предусмотрена

В судебных документах отдельно оговорено, что финансирование, полученное непосредственно от правительства Латвии, не дает Oaklins Latvia права на дополнительное вознаграждение за успех.

Если кредит стороннего инвестора будет гарантирован государством и впоследствии правительству придется исполнять гарантийные обязательства, соответствующая часть уже выплаченной Oaklins Latvia премии будет зачтена в счет будущих вознаграждений.

При этом документы не свидетельствуют о том, что правительство Латвии уже согласилось предоставить авиакомпании дополнительное финансирование или государственные гарантии. Они лишь определяют порядок оплаты консультантов на случай привлечения такой поддержки.

Суд разрешил нанять Seabury для реструктуризации airBaltic

Постановлением от 20 октября американский суд разрешил airBaltic и связанным с ней компаниям-должникам привлечь Seabury Global Aviation Advisors, Seabury Securities и Seabury Securities (UK) в качестве финансовых консультантов и инвестиционных банкиров.

Их задачи включают привлечение финансирования для продолжения деятельности авиакомпании во время процедуры Chapter 11, поиск долгосрочного капитала и кредитов для выхода из реструктуризации, а также разработку возможных вариантов государственной поддержки.

Консультанты смогут рассматривать и потенциальные сделки по слиянию, приобретению, продаже компании или отдельных активов. Однако это не означает, что решение о продаже airBaltic уже принято.

airBaltic получила доступ к финансированию до 350 млн евро

Ранее, 19 октября, американский суд окончательно утвердил структуру финансирования airBaltic на сумму до 350 млн евро.

Она предусматривает три транша:

Транш Сумма Первый 175 млн евро Второй До 125 млн евро Третий До 50 млн евро Всего До 350 млн евро

Первоначально авиакомпания получила 140 млн евро, а 19 октября суд разрешил предоставить оставшиеся 35 млн евро первого транша.

Из полученных средств airBaltic уже использовала 78,925 млн евро для выкупа восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей.

Обязательства предоставить финансирование взяли на себя Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Организацией финансирования занималась SVP.

Процентная ставка составляет SOFR плюс восемь процентных пунктов, что на момент согласования соответствовало примерно 12% годовых. Кроме того, предусмотрены дополнительные комиссионные платежи на сумму до 52,5 млн евро.

Ранее airBaltic рассматривала возможность привлечения до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых, однако этот вариант реализован не будет.

Что будет с рейсами и билетами

Процедура Chapter 11 позволяет airBaltic продолжать деятельность под защитой от требований кредиторов на время реструктуризации.

В авиакомпании заверяют, что полеты и обслуживание пассажиров продолжаются в обычном режиме. Все запланированные рейсы должны выполняться, приобретенные билеты и бронирования остаются действительными.

После завершения переговоров с кредиторами будет подготовлен план реорганизации, который должен утвердить суд. Предполагается, что процесс реструктуризации может завершиться в середине 2027 года.

По итогам 2025 года оборот концерна airBaltic составил 779,344 млн евро, увеличившись на 4,2%, а убытки сократились в 2,7 раза — до 44,337 млн евро.

В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, немецкой Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1 — 1,62%, остальным акционерам — 0,01%.