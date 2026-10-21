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Авиабилеты могут сильно подорожать: глава Ryanair предупредил о трудном 2027 годе 2 379

Бизнес
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: самолет
ФОТО: Unsplash

В 2027 году Европу может ожидать самое значительное подорожание авиабилетов в истории. По прогнозу генерального директора Ryanair Майкла О'Лири, стоимость перелетов может увеличиться на 10–20%. Среди главных причин он назвал рост цен на авиационное топливо и сокращение числа доступных мест в самолетах.

Авиаперелеты по Европе в следующем году могут стать значительно дороже. Генеральный директор ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири прогнозирует рекордное повышение стоимости билетов, сообщает ЛЕТА со ссылкой на «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL).

Выступая во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, О'Лири заявил, что цены на авиабилеты в 2027 году могут вырасти «на 10, 15, а возможно, и на 20 процентов».

По его оценке, это может стать самым значительным подорожанием авиаперелетов за всю историю европейского авиационного рынка.

Почему авиабилеты могут подорожать

Глава Ryanair предупредил, что в следующем году путешествовать по Европе станет не только дороже, но и сложнее.

Одной из причин он назвал возможное сокращение количества доступных пассажирских мест из-за банкротств и слияний авиакомпаний. Уменьшение предложения на рынке может дополнительно способствовать росту цен.

Еще один важный фактор — подорожание авиационного топлива. Как отмечает Reuters, вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, связанный с Ираном и блокированием Ормузского пролива, привел к резкому росту цен на топливо для самолетов.

Это создает дополнительные финансовые риски для авиаперевозчиков, которым становится сложнее защищаться от колебаний стоимости горючего.

С апреля 2027 года ситуация может осложниться

По словам О'Лири, Ryanair и другие европейские авиакомпании смогли заранее зафиксировать цены на значительную часть закупаемого топлива на 2026 год. Для этого перевозчики используют хеджирование — финансовые инструменты, позволяющие снизить влияние будущего роста цен.

Однако с апреля 2027 года у большинства европейских авиакомпаний, по оценке главы Ryanair, перестанут действовать соответствующие договоры. В результате перевозчики могут столкнуться с более высокими расходами на топливо, что создаст дополнительное давление на стоимость билетов.

Таким образом, прогнозируемое подорожание связано сразу с несколькими факторами: ростом топливных расходов, возможным сокращением числа авиакомпаний и уменьшением предложения пассажирских мест.

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#цены #прогноз #Ryanair
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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