Латвия, Украина и Великобритания договорились совместно выявлять сельскохозяйственную продукцию, которая могла быть незаконно вывезена с оккупированных Россией украинских территорий.

Для этого планируется использовать специальные научные методы, позволяющие установить происхождение зерна. Соглашение подписано на фоне резкого увеличения транзита российского и белорусского зерна через Латвию.

В среду, 21 октября, министр земледелия Латвии Улдис Аугулис подписал трёхсторонний меморандум о сотрудничестве в сфере проверки происхождения зерна, сообщает bb.lv со ссылкой на Министерство земледелия.

Документ также подписали министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий и заместитель парламентского государственного секретаря британского Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Сьюзан Мэри Хейман.

Как будут определять происхождение зерна

Главная цель соглашения — выявление сельскохозяйственной продукции, которая могла быть незаконно присвоена на оккупированных украинских территориях и затем направлена на международный рынок с указанием другого происхождения.

Для этого три страны намерены использовать инновационную систему проверки, основанную на научных методах.

Особое внимание будет уделяться изотопному и химическому анализу зерна. Такие исследования помогут специалистам оценивать его географическое происхождение и проверять подозрительные партии.

Кроме того, стороны договорились обмениваться информацией и опытом, совершенствовать методы отбора проб и лабораторных исследований, а также расширять специальную базу данных подлинных образцов зерна.

Предполагается, что эта система позволит компетентным учреждениям эффективнее выявлять подозрительные грузы и повысит прозрачность международной торговли продовольствием.

Почему это особенно важно для Латвии

Министр земледелия Улдис Аугулис подчеркнул, что российская агрессия против Украины не должна превращаться в возможность зарабатывать на сельскохозяйственной продукции, похищенной на оккупированных территориях.

«Наш долг — сделать всё возможное, чтобы такое зерно не попадало в международную торговлю под видом продукции другого происхождения», — заявил министр.

По его словам, сотрудничество Латвии, Украины и Великобритании позволит применять научно обоснованные методы для проверки подозрительных грузов.

Для Латвии этот вопрос имеет особое значение из-за её географического положения и развитой транзитной инфраструктуры.

Аугулис подчеркнул, что латвийские порты и транспортные пути не должны использоваться для перевозки сельскохозяйственной продукции, незаконно полученной на территории Украины.

Поэтому меморандум предусматривает проверки происхождения зерна не только при международной торговле, но и на транзитных маршрутах, в том числе в латвийских портах и на железной дороге.

Транзит российского зерна вырос в 2,3 раза

Соглашение подписано на фоне значительного увеличения перевозок зерна из России через территорию Латвии.

По данным Службы государственных доходов (VID), за первые девять месяцев 2026 года транзитом из России через Латвию было перевезено 689 995 тонн зерновых.

За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 303 306 тонн.

Таким образом, объём транзита увеличился в 2,3 раза.

Ещё более заметный рост зафиксирован в перевозках зерна из Беларуси.

<text weight="medium">Транзит зерновых через Латвию за январь–сентябрь</text>

Страна отправления 2025 год 2026 год Россия 303 306 т 689 995 т Беларусь 60,8 т 131 417 т

Если российский транзит вырос более чем вдвое, то белорусский увеличился более чем в две тысячи раз — с крайне низкой базы прошлого года.

При этом сами по себе эти показатели не свидетельствуют о незаконном происхождении перевозимого зерна. Именно для проверки подозрительных партий и планируется использовать новые методы анализа.

Сотрудничество рассчитано до весны 2027 года

В Министерстве земледелия отмечают, что война России против Украины нанесла огромный ущерб украинскому сельскому хозяйству и создала серьёзные угрозы международной продовольственной безопасности.

Одной из проблем остаётся возможное незаконное присвоение урожая, выращенного на оккупированных территориях, и его последующее появление на мировом рынке.

Для борьбы с этим Латвия, Украина и Великобритания объединят научные и институциональные возможности.

Меморандум предусматривает сотрудничество до 31 марта 2027 года. При взаимном согласии сторон его действие может быть продлено.

Ожидается, что разработанные механизмы помогут точнее устанавливать происхождение подозрительных партий зерна и препятствовать продаже незаконно вывезенной украинской сельскохозяйственной продукции.