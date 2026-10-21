Между Германией и Данией продолжается строительство уникального 18-километрового тоннеля Фемарнбельт, который должен значительно сократить время поездок между Скандинавией и Центральной Европой. Однако грандиозный проект столкнулся с серьёзными трудностями: открытие уже откладывается на несколько лет, а в октябре информационные системы строителей подверглись кибератаке.

Хакеры вмешались в строительство

В ночь на 12 октября 2026 года кибератаке подверглись информационные системы компании Femern Link Contractors (FLC) — генерального подрядчика строительства тоннеля.

Инцидент нарушил работу части цифровой инфраструктуры проекта и привёл к временным перебоям в строительных работах.

16 октября компания Femern A/S сообщила, что подрядчик постепенно возобновляет деятельность, хотя устранение последствий кибератаки продолжается.

При этом некоторые земляные и бетонные работы удалось продолжить даже в период технических неполадок.

Обстоятельства происшествия расследует датская полиция.

Под Балтийским морем уже почти километр тоннеля

Несмотря на возникшие проблемы, строительство одного из самых амбициозных инфраструктурных объектов Европы продолжается.

28 сентября завершилось погружение четвёртой гигантской бетонной секции тоннеля. Таким образом, общая длина уже установленных под водой конструкций приблизилась к 900 метрам.

Как ранее сообщал bb.lv, будущий тоннель протянется на 18 километров и соединит датский остров Лолланн с немецким островом Фемарн.

Он станет самым длинным в мире погружным тоннелем, предназначенным одновременно для автомобильного и железнодорожного движения.

Особенность проекта заключается в технологии строительства. В отличие от тоннелей, которые прокладывают глубоко под землёй с помощью проходческих машин, Фемарнбельт собирают из огромных готовых бетонных элементов.

Секции изготавливают на специальном заводе на датском побережье, затем доставляют по воде к месту установки и погружают в заранее подготовленную траншею на морском дне.

Всего предстоит установить 89 элементов, в том числе десять специальных секций.

Длина каждого стандартного элемента составляет 217 метров, а масса превышает 73 500 тонн.

После установки конструкции соединяют между собой, обеспечивая герметичность сооружения, а затем защищают и засыпают.

Открытие откладывается: 2029 год уже неактуален

Первоначально предполагалось, что тоннель откроется для движения в 2029 году. Однако технические сложности и задержки строительства заставили пересмотреть эти планы.

По информации немецкого общественного вещателя NDR, завершение проекта ожидается не ранее 2031 года.

Причём даже после окончания основных строительных работ пассажиры не сразу смогут воспользоваться всеми преимуществами нового транспортного коридора.

Рассматривается возможность поэтапного ввода тоннеля в эксплуатацию: сначала для автомобильного движения, а затем для железнодорожного.

Это означает, что обещанное ускорение железнодорожного сообщения между Данией и Германией может стать реальностью позже, чем планировалось первоначально.

Из Копенгагена в Гамбург — за два с половиной часа

Когда тоннель будет полностью введён в эксплуатацию, он существенно изменит транспортную карту Северной Европы.

Сегодня автомобилистам, следующим между датским островом Лолланн и немецким Фемарном, приходится пользоваться паромной переправой или выбирать более длинный сухопутный маршрут.

Новый тоннель позволит преодолеть пролив Фемарнбельт примерно за десять минут на автомобиле.

Для поездов время прохождения тоннеля составит около семи минут.

Особенно заметно должны сократиться поездки между Копенгагеном и Гамбургом. Вместо примерно пяти часов железнодорожное путешествие, согласно проектным расчётам, будет занимать около двух с половиной часов.

Это позволит значительно ускорить пассажирские и грузовые перевозки между Скандинавией и Центральной Европой.

Почему этот тоннель так важен для Европы

Фемарнбельт — не просто дорогостоящий строительный проект. Он должен стать важным звеном европейской транспортной сети.

Новый маршрут позволит быстрее перевозить грузы между Германией, Данией, Швецией и другими странами Северной Европы, уменьшит зависимость от паромных переправ и создаст дополнительные возможности для железнодорожных перевозок.

При этом развитие железнодорожного сообщения рассматривается и как способ сократить воздействие транспорта на окружающую среду за счёт переноса части грузовых и пассажирских перевозок с автомобильных дорог на железную дорогу.

Однако масштаб проекта создаёт и серьёзные инженерные вызовы. Строителям необходимо не только изготовить и установить десятки огромных бетонных конструкций, но и обеспечить их герметичность, безопасность движения, вентиляцию, противопожарную защиту и надёжную работу технических систем.

Последние события показали, что к традиционным строительным рискам добавляются и современные угрозы — в частности, кибератаки на информационную инфраструктуру подрядчиков.

Пока под Балтийским морем готова лишь небольшая часть будущего тоннеля. Но даже первые установленные секции демонстрируют масштаб сооружения, которому предстоит изменить транспортное сообщение между Северной и Центральной Европой.

Главный вопрос теперь заключается не в том, удастся ли построить рекордный тоннель, а в том, когда по нему действительно смогут проехать первые автомобили и поезда.